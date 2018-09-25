Tekstil iÅŸÃ§isi kadÄ±nlar: ÅžaÅŸaalÄ± tÃ¶ren yapanlarla aynÄ± gemide deÄŸiliz

Ä°zmir'de bulunan Rok Tekstilâ€™de Ã§alÄ±ÅŸan TEKSÄ°F Ã¼yesi tekstil iÅŸÃ§isi kadÄ±nlar 'Kriz yok' diyenlere tepkili

Metehan UD

Ä°zmir

ÇiÄŸli Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan Rok Tekstil’de çalÄ±ÅŸan TEKSÄ°F üyesi tekstil iÅŸçisi kadÄ±nlar “Kriz yok” diyenlere tepkili. Pazarda bile pazarlÄ±k yapmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden kadÄ±nlar, “Biz maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar çekerken ÅŸaÅŸaalÄ± törenler yapanlarla aynÄ± gemide deÄŸiliz” dedi.

Ekonomideki geliÅŸmelerin sorumlusunun hükümetinin politikalarÄ± olduÄŸunu belirten Makbule Yaman, “Hem iÅŸçinin cebindeki parayÄ± alÄ±yorlar, bir sorun olunca da ‘dÄ±ÅŸ güçler’ diyorlar. Böyle bir mantÄ±k olabilir mi? Madem güçlü bir ülkeysek o zaman dÄ±ÅŸ güçler nasÄ±l ülkeyi yönetsin? Ekonomiyi iyi yönetemezseniz tabi ki sorun yaÅŸarsÄ±n, suçu da baÅŸkasÄ±na atarsÄ±n. Ben buna inanmÄ±yorum. Benim yerinde sayan asgari ücretimden bir de tasarruf bekliyorlar. Milletvekillerine gelince rahatlÄ±kla zam yapÄ±yorlar ama benim asgari ücretime gelen zam tartÄ±ÅŸmalÄ± oluyor” dedi.

‘KRÄ°Z VAR KÄ° PAZARDA PAZARLIK YAPIYORUZ’

Emekli olduÄŸu halde çalÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Yaman ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ben ÅŸimdi çocuk okutuyorum, emekli olduÄŸum halde de tekrar çalÄ±ÅŸÄ±yorum. BoÄŸazÄ±mÄ±zdan keserek çocuk okutuyoruz, sadece kÄ±zÄ±m maÄŸdur olmasÄ±n istiyorum. Elli milyonla koca pazar arabasÄ±nÄ± doldururken ÅŸimdi pazara giderken arabaya ihtiyaç duymayacak noktaya geldik. Pazarda pazarlÄ±k olur mu hiç, ama yapÄ±yoruz. Kriz yansÄ±mÄ±ÅŸ ki yapÄ±yoruz. Ben maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar çekerken devlet ÅŸaÅŸaalÄ± törenler yapÄ±yorsa nasÄ±l aynÄ± gemide olalÄ±m. Bizim elimizde bir ÅŸey yok ama onlar gemicikler alÄ±yor. Hükümetin ayrÄ±ÅŸtÄ±rma politikalarÄ± da maalesef etkili olduÄŸu için diÄŸer iÅŸçilerle krizi konuÅŸtuÄŸumuzda boÄŸaz boÄŸaza geliyoruz. DüÅŸüncemizi dile getirdiÄŸimizde düÅŸman, dinsiz oluyoruz. YandaÅŸlarÄ± da müslüman oluyor.”

‘DAHA DA KARAMSARLAÅžIYORUZ’

Hükümetin politikalarÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ±n en çok iÅŸçileri etkilediÄŸini ifade eden AyÅŸen Aysal da “DÄ±ÅŸ güçlerin payÄ± var tamam ama asÄ±l sorun ülkede. Gerginlik yaratan politikalar yerine barÄ±ÅŸtan yana adÄ±mlar atÄ±lmalÄ±. Hepimiz bu dünyada yaÅŸÄ±yoruz. Sonra fatura iÅŸçilere kesiliyor.

AlacaÄŸÄ±mÄ±z 1 kiloluk ürünü daha aza indirdik, daha da hesaplÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±k. BazÄ± harcamalarÄ± 2-3 kez düÅŸünerek yapÄ±yoruz. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyoruz. En kötüsü de önümüzü göremiyoruz. Ne olacak bilmiyoruz, akÅŸamdan sabaha bir ÅŸeyler deÄŸiÅŸiyor. DeÄŸiÅŸtikçe de daha da karamsar hale geliyoruz” dedi.

‘TASARRUF YAPACAK HALÄ°MÄ°Z MÄ° KALDI?’

“Daha tasarruf yapabilecek halimiz mi kaldÄ±?” diyen Aysal ÅŸöyle devam etti: “Çünkü iÅŸçi bitti. Verdikleri 3 kuruÅŸu vergilerle faturalarla geri alÄ±yorlar. Ä°ÅŸçi daha ne yapsÄ±n ki? Bize daha fazla vermeleri lazÄ±m. Bizden vergi kesilmemesi lazÄ±m. MaaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n önemli bir kÄ±smÄ± vergiye gidiyor. AynÄ± gemide deÄŸiliz çünkü asgari ücretin belirlenmesinde hükümetle iÅŸverenlerin dediÄŸi oluyor, iÅŸçiler dikkate alÄ±nmÄ±yor. Bu faturayÄ± ödememek için daha çok örgütlenmek, sendikalarla birlikte yürümek gerekiyor” diye konuÅŸtu.

‘SENDÄ°KALAR DAHA ETKÄ°N MÜCADELE VERMELÄ°’

Engelli statüsünden emekli olduÄŸu halde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Arzu KaygÄ±sÄ±z da “ÇocuklarÄ±mÄ± okutabilmek için çaba sarf ediyorum. Biz zaten yapacaÄŸÄ±mÄ±z kadar tasarruf yapÄ±yoruz, daha ne yapabiliriz ki? 3 kuruÅŸun hesabÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Emekli ve hasta olduÄŸum halde çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Bana neden çalÄ±ÅŸÄ±yorsun diye soruyorlar ben emekli maaÅŸÄ±mla geçinebilir miyim? Yetse neden çalÄ±ÅŸayÄ±m, neden bu eziyeti çekeyim. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸ vergiye kesiliyor. Engelli olduÄŸum halde benden de kesiliyor. Verginin daha adil bir ÅŸekilde daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± gerekiyor. Biz bu ülkeye insan yetiÅŸtiriyoruz yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zulme bak. SendikalarÄ±n tepkilerinin kimi zaman yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Daha etkin bir mücadele gerekiyor.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 00:58

www.evrensel.net