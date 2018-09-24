KKTCâ€™de zam tepkisi: Damada benzin bidonu, geline tÃ¼p taktÄ±

Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde düÄŸün törenine katÄ±lan LefkoÅŸalÄ± siyasetçi Çetin Sadeli, akaryakÄ±t ile tüpe yapÄ±lan zamlarÄ± protesto etmek için damada bidon içinde benzin, geline ise tüp verdi.

Mehmet Ekin Vaiz ile GülÅŸen Erçin, LefkoÅŸa'da dün gerçekleÅŸtirilen düÄŸün töreniyle evlendi. Çiftin düÄŸününe LefkoÅŸalÄ± siyasetçi Çetin Sadeli de katÄ±ldÄ±. Sadeli, davetlilerin ÅŸaÅŸkÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ± arasÄ±nda, düÄŸünün yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mekana, bir elinde benzin bidonu diÄŸer elinde tüp ile girdi. TakÄ± töreninde de sÄ±raya elindekilerle giren Sadeli, damada bidon içinde benzin, geline ise tüp verdi. Sadeli, akaryakÄ±t ile tüpe yapÄ±lan zamlarÄ± protesto etmek için bu eylemde bulunduÄŸunu söyledi.

'RÜÅžVET' VAADÄ°YLE OY Ä°STEMÄ°ÅžTÄ°

Öte yandan Çetin Sadeli, KKTC'de ocak ayÄ±nda yapÄ±lan parlamento seçiminde, baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili adayÄ± olmuÅŸtu. KazanmasÄ± halinde rüÅŸvet ve yolsuzluk yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vadeden Sadeli, siyasi partilerin tümünü yolsuzluk ve hÄ±rsÄ±zlÄ±kla suçlamÄ±ÅŸtÄ±. Sadeli, seçim döneminde 'Yiyenler gidecek, hepimiz yiyeceÄŸiz' sloganÄ±yla reklam filmi hazÄ±rlatmÄ±ÅŸtÄ±. Seçimi kazanamayan Çetin Sadeli, 3 bin 200 oy almÄ±ÅŸtÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 18:34

www.evrensel.net