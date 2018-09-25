Denizli'de yayla suyunun kurutulacak olmasına halk tepki gösterdi

Hilmi MIYNAT

Mükerrem YOLLU

Denizli

Denizli'de Orman Bölge Müdürlüğünün Zeytin Yaylası’nda yapmak istediği proje, yöre halkı ve yaşam savunucuları tarafından protesto ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan doğa yürüyüşü ile bu proje bir kez daha protesto edilirken, yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı. ‘Zeytin yaylası suyuna dokunma’ sloganının öne çıktığı protestoda, projenin doğadaki doğal yaşam dengesini bozacağı ve birçok canlının yok olmasına sebep olacağının altı çizildi. Yapılmak istenen projeyi DENDAK (Denizli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü) başkanı Hasan Kurt ile konuştuk. Kurt projeyi şöyle özetliyor: “Denizli milli parklar barındırdığı için geyik, dağ keçisi, tilki ve daha yeni keşfedilen Likyalı güzel yılanı gibi birçok hayvana ev sahipliği yapmakta. Bir sürü hayvan dağlarda yaşıyor ve bir şekilde suya ulaşmak zorundalar. Orman Bölge Müdürlüğü bu hayvanların tek su kaynağı olan suyu alarak, yangın havuzu, şehitler çeşmesi ve bahçe sulaması için kullanmak istiyor.”

‘SİT ALANI DEĞİLSE NE ZAMAN ÇIKARILDI?’

“Bu hayvanların dışında o bölgede sayılamayacak türde böcek çeşidi ve endemik bitki türleri bulunmakta. Doğal güzelliklerinin olduğu bir yer, bu su kaynağı alındıktan sonra ölüme terk edilmiş olacak.” diyen Kurt, “Orman Bölge Müdürlüğü bu projeyi yaparken proje alanına gidip bitki türlerinin, doğal yaşamın gerekli kontrolünü de yapmıyor. Üstelik bu alan bildiğim kadarıyla bir değişiklik yapılmadıysa sit alanı. Orman Bölge Müdürlüğü’nün DSİ’den ve Kültürel Varlıkları Koruma Kurulundan onay alındığını iddia ediyor. Burası sit alanıysa nasıl izin alınıyor? Sit alanı değilse ne zaman çıkarıldı?” Öte yandan konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü de bir açıklama yaptı. Açıklamada “Çalışmalar neticesinde yörede hiçbir su kaynağı kurutulmayacak” iddiasında bulunulurken, “Kendilerini çevreci olarak tanımlayan bazı maksatlı çevreler tarafından sosyal medya ve haber siteleri üzerinden kamuoyu yanlış yönlendirilmekte gerçeği yansıtmayan kasıtlı bilgiler paylaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

‘BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI YANLIŞ’

Bölge Müdürlüğünün açıklamasını da sorduğumuz DENDAK başkanı Hasan Kurt Orman Bölge Müdürlüğünün açıklamalarının doğru olmadığını ifade etti: “O bölgede en az bir yangın havuzu bulunduğundan bizzat kendim eminim. Ayrıca çevrede başka kaynak suları olduğu söyleniyor ki bu da yalan. Yayla çevresindeki tek kaynak suyundan su alacaklar. Protestoların ardından gelen açıklamada suyun yalnızca 4’te 1’i alınacağı söyleniyor. Bu da hiç inandırıcı değil.”