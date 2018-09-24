Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nÃ¼yor

Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Marjanne de Kwaasteniet'in bu gece TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸi ve yarÄ±n gÃ¶reve baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Hollanda'nÄ±n Ankara Büyükelçisinin bu gece Türkiye'ye geleceÄŸi ve yarÄ±n göreve baÅŸlayacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ± ile Hollanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçiliÄŸi'ne Åžaban DiÅŸli'nin atandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Hollanda hükümeti de Ankara BüyükelçiliÄŸi'ne Marjanne de Kwaasteniet'i atamÄ±ÅŸtÄ±. Kwaasteniet, ülkesinin NATO Daimi TemsilciliÄŸi görevini yürütüyordu.

Hollanda, 16 Nisan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu döneminde, ülkedeki Türkiye seçmenleriyle bir araya gelmeyi planlayan Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun uçaÄŸÄ±na verilen iniÅŸ iznini iptal etmiÅŸti. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n da 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk KonsolosluÄŸu'na giriÅŸine izin vermeyen HollandalÄ± yetkililer, Kaya'nÄ±n korumalarÄ±nÄ± gözaltÄ±na almÄ±ÅŸ ve kendisini polis eskortuyla Almanya'ya göndermiÅŸti.

GeliÅŸmeler üzerine Türkiye, ülke dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda'nÄ±n Ankara Büyükelçisi'nin dönmemesini istemiÅŸti. Ä°ki ülke, diplomatik temsilini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu. (HABER MERKEZÄ°)

TÃ¼rkiye ile Hollanda, iliÅŸkileri normalleÅŸtirme kararÄ± aldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 17:46

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