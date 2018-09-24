FotoÄŸraf: Bedir Altunok/DHA
Sedanur GÃ¼zel'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi
Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± 'Sedanur GÃ¼zel'in Ã¶lÃ¼ bulunmasÄ±na iliÅŸkin KaÄŸÄ±zman Sulh Ceza Mahkemesince yayÄ±n yasaÄŸÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r' aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.
Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesinde kaybolan ve günler sonra cansÄ±z bedeni bulunan Sedanur Güzel hakkÄ±ndaki soruÅŸturmada yayÄ±n yasaÄŸÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. AçÄ±klama Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mehmet Fatih Camgöz tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. Camgöz, "Sedanur Güzel'in ölü bulunmasÄ±na iliÅŸkin KaÄŸÄ±zman Sulh Ceza Mahkemesince yayÄ±n yasaÄŸÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.
Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesi PaslÄ± köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çÄ±kan 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur Güzel kaybolmuÅŸtu. Köylülerle kÄ±rsalda yapÄ±lan arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmiÅŸti.
JAK timleri, AFAD ekipleri ve UMKE görevlileri çocuÄŸun bulunmasÄ± için arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸ, aramalar sonucu Sedanur'un cansÄ±z bedeni köyün 1 kilometre uzaÄŸÄ±nda üzeri taÅŸlarla örtülü halde bulunmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 17:30
CansÄ±z bedeni bulunan Sedanur GÃ¼zel, topraÄŸa verildi