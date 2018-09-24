Dersimâ€™de aÅŸure daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

AleviÂ ve BektaÅŸi inancÄ±nÄ±n â€˜matem ayÄ±â€™ olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Muharrem ayÄ± ile ilgili Dersim'de aÅŸure etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.

Alevi ve BektaÅŸi inancÄ±nÄ±n ‘matem ayÄ±’ olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Muharrem ayÄ± ile ilgili Pir Sultan Abdal Kültür DerneÄŸi (PSAKD) Dersim Åžubesi Seyit RÄ±za meydanÄ±nda aÅŸure etkinliÄŸi düzenlendi. AÅŸure etkinliÄŸine HDP milletvekilleri Ali KenanoÄŸlu, Kemal Bülbül, Zeynel Özen, PSAKD Genel BaÅŸkanÄ± Gani Kaplan katÄ±ldÄ±.

‘KERBELA HER ZAMAN YAÅžANDI’

AÅŸure etkinliÄŸinde konuÅŸan Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Dersim Åžubesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Musa Kullu, “Ä°nsanlÄ±k tarihi boyunca her zaman bir Kerbela olayÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bugüne kadar demokrasi ve özgürlük için can veren herkesin Hüseyin gibi bir duruÅŸu olduÄŸunu biliyoruz. Bugün sistemin inancÄ±mÄ±zÄ± yok saymasÄ±, dilimizi kültürümüzü asimile etmesi kerbeladÄ±r” dedi. HDP Milletvekili Ali KenanoÄŸlu, “Åžimdi Yezid’in yolunu yürütenler bugün Dersim halkÄ±yla kalkmÄ±ÅŸ lokma paylaÅŸÄ±yor” dedi.

‘Ä°NSANLIK BAÅž KESMEKTEN USANMADI’

HDP 25. Dönem Milletvekili ÇiÄŸdem SarÄ±oÄŸlu, “Ä°nsanlÄ±k baÅŸ kesmekten usanmadÄ± ama biz usanana kadar bu çorbayÄ± piÅŸirmeye devam edeceÄŸiz. Bu çorbayla bir kez daha diliyoruz ki bu çorbadaki gibi birlikte piÅŸerek yaÅŸamak istiyoruz” dedi. YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan etkinlik aÅŸure daÄŸÄ±tÄ±mÄ±yla sona erdi. (Dersim/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 17:24

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