Doç. Dr. Gül Köksal’ın önce kendisi sonra makalesi ‘ihraç’ edildi

Eylem NAZLIER

İstanbul

KHK ile görevinden ihraç edilen Doç. Dr. Gül Köksal’ın Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından çıkan ‘Kültürel Miras Yönetimi’ adlı ders kitabında yer alan makalesinin yeni basımda yer almayacağı ortaya çıktı. Daha önce de, Prof. Dr. Nilay Etiler, Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu ve Yar. Doç. Hakan Koçak’ın makaleleri de ders kitaplarından çıkarılmıştı.

Makalenin kitaptan neden çıkarıldığına dair kendisine hiçbir gerekçe ve yazılı bildirim yapılmadığını söyleyen Köksal, “Kitabın yeniden basımı aşamasında muhtemelen bütün yazarlar için KHK kontrolü ya da güvenlik soruşturması yapılıyor. Bir yandan bilim insanlarının yurda dönmesi çağrısı yapılırken diğer yandan da bilimsel üretimin, özgün çalışmaların önü baltalanıyor” diye konuştu.

Köksal, kitabın editörünü arıyorlar, “Köksal, KHK’lı mıdır’ diye soruyorlar diyerek “O da bunun kendisiyle ilgili bir konu olmadığını söylemiş. Sonra onlar da kitaptan makaleyi çıkaracaklarını söylemişler. Bu daha önce bazı arkadaşlarımızın başına gelmişti. Yazılı bir bildirimde bulunmuyorlar. YÖK’ten Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine gelmiş olabilir, Cumhurbaşkanlığı üzerinden gelmiş olabilir, bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ben ilk değilim son olmayacağım gidişat onu gösteriyor” dedi.

‘BİLİM İTAAT ETSİN İSTENİYOR’

Yazdığı makalenin kültürel miras üzerine gayet teknik, bilimsel bir yazı olduğunu belirten Köksal “Sadece yazarı olarak benim muhalif olmam, barış imzacısı olmamla ilgili bir durum. Çok üzüntü verici bir durum. Bir yandan bilim insanlarının yurda dönmesi çağrısı yapılırken bir yandan da bilimsel üretimin özgün çalışmalarının önü baltalanıyor. Bilimin itaat edenler tarafından yapılması gerektiğini, ‘böyle yapmazsanız, itaat etmezseniz sizin çalışmalarınız yok sayılacaktır’ denmenin yolu. Bu da bizim ülkece, ya da uluslararası düzeyde nitelik kaybımıza neden olacaktır” diye konuştu.

Üniversitelerin özgürlüğü ve özerkliğinin sorunlu olduğunu, git gide daha da kötüye gideceğini ifade eden Köksal “Bizim üzerimizden mesaj veriliyor. Bilim itaat etsin isteniyor. Basından tutun, hukukçulara hangi meslekte, herhangi bir vatandaşın başına gelebilecek bir durum. Dolayısıyla bunlara bu şekilde sessiz kalmaya devam edersek artacağı kesin. Baskının hepimiz üzerinde çeşitli biçimlerde yansıması bu” değerlendirmesinde bulundu.