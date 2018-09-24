DSÄ°â€™nin makineleri yeniden Hevsel BahÃ§eleriâ€™nde

DSÄ°, DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼rel Miras listesinde bulunan 8 bin yÄ±llÄ±k Hevsel BahÃ§eleriâ€™nin sazlÄ±k ve bataklÄ±k Ä±slah Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na yeniden baÅŸladÄ±.Â

Lezgin AKDENÄ°Z

DSÄ°, Dünya Kültürel Miras listesinde bulunan 8 bin yÄ±llÄ±k Hevsel Bahçeleri’nin tampon bölgesinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ancak UNESCO’nun uyarÄ±sÄ± ve kentteki kitle örgütlerinin tepkisi üzerine durdurduÄŸu sazlÄ±k ve bataklÄ±k Ä±slah çalÄ±ÅŸmasÄ±na yeniden baÅŸladÄ±.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±’nca hazÄ±rlanan “Dicle Vadisi Rekreasyon AlanÄ±” isimli projenin ilk etabÄ± kapsamÄ±nda Devlet Su Ä°ÅŸleri’nin (DSÄ°) Dicle Vadisi’nde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± sazlÄ±k ve bataklÄ±k Ä±slah çalÄ±ÅŸmasÄ±, aÄŸaç kÄ±yÄ±mÄ±na dönüÅŸünce tepkiler artmÄ±ÅŸ çalÄ±ÅŸma durdurulmuÅŸtu. Birçok endemik türün bulunduÄŸu bölgedeki aÄŸaçlarÄ±n kesilmesiyle birlikte UNESCO’dan da uyarÄ± gelmiÅŸ, kentteki kitle örgütleri de yoÄŸun tepki göstermiÅŸti. DSÄ°, durdurduÄŸu çalÄ±ÅŸmayÄ± yeniden baÅŸlattÄ±. YaÅŸam savunucularÄ± Dünya Kültürel Miras listesinde bulunan 8 bin yÄ±llÄ±k Hevsel Bahçeleri’nin tampon bölgesinde yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmanÄ±n durdurulmasÄ± gerektiÄŸini belirtiyor.

PROSEDÜRE UYULMUYOR

DSÄ°’nin çalÄ±ÅŸmasÄ±na tepki gösteren Hevsel Koruma Platformu üyesi ve DiyarbakÄ±r TMMOB Ä°l Kordinasyon Kurulu Sekreteri DoÄŸan Hatun, DSÄ°’nin iÅŸ makinelerinin koruma altÄ±na alÄ±nan Hevsel Bahçeleri’nin tampon alanÄ±nda çalÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Koruma altÄ±na alÄ±nan yerlerde yapÄ±lacak herhangi bir çalÄ±ÅŸma öncesi önlemlerin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirten Hatun, “ÇalÄ±ÅŸmaya baÅŸlanÄ±lmadan önce Kültürel MirasÄ± Etki DeÄŸerlendirme Raporu UNESCO’ya sunulmasÄ± gerekiyor. OlasÄ± olumsuz etkileri sürecin baÅŸÄ±nda tanÄ±mlayarak yapÄ±lanmanÄ±n tasarÄ±mÄ±nÄ± ve planlama sürecini daha iÅŸin baÅŸÄ±nda uyarmak, böylece geri dönülmez hatalarÄ±n önüne geçmek için bir yaklaÅŸÄ±m sergilemek önemlidir” diyerek, uygulanmasÄ± gereken prosedürün yerine getirilmediÄŸini aktardÄ±.

FotoÄŸraf: Lezgin Akdeniz/MA

ISLAH ÇALIÅžMASI Ä°LE ZARAR VERÄ°LÄ°YOR

Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri, UNESCO sonrasÄ± artan cezbediciliÄŸiyle merkezi idareler tarafÄ±ndan bir rant alanÄ±na dönüÅŸtürülmek istendiÄŸine dikkat çeken Hatun, “Dicle’nin düzenli ve estetik görünüme kavuÅŸturmak için adÄ±na sözde Ä±slah ve güzelleÅŸtirme denilen proje ile binlerce yÄ±ldÄ±r akÄ±ÅŸ yataÄŸÄ± ile doluÅŸan doÄŸal su havzasÄ± ve ekosistemin yok edilmesinden baÅŸka bir çaba deÄŸildir ” dedi. Hevsel Bahçeleri’nin en büyük özelliÄŸinin doÄŸal peyzaj alanÄ± olmasÄ± olduÄŸunu söyleyen Hatun, yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmanÄ±n doÄŸal dengeye müdahale olduÄŸunu ve projenin kente büyük zararlar vereceÄŸini kaydetti.

SAVCILIK SESSÄ°Z

DiyarbakÄ±r SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na suç duyurusunda bulunduklarÄ±nÄ± dile getiren Hatun, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “DSÄ°’nin araçlarÄ±n tekrar tampon bölgeye girdiÄŸini gördük. DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yürütmeyi durdurma baÅŸvurumuza bugüne kadar bir yanÄ±t verilmedi. Devletin kurumu burada suç iÅŸliyor. Devletin savcÄ±sÄ± Ä±srarla sessiz kalÄ±yor. SavcÄ±lÄ±k Dicle Vadisinde yapÄ±lan tahribatÄ± görmezlikten geliyor, kulak arkasÄ± ediyor.” (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 16:53

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