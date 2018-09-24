Ä°sveÃ§â€™te â€˜Nobel tacizcisiâ€™ Arnault tutuklandÄ±

Ä°sveÃ§'te 18 kadÄ±nÄ±n cinsel taciz ve cinsel saldÄ±rÄ± ile suÃ§ladÄ±ÄŸÄ±, 'Nobel tacizcisi' Jean Claude Arnault tutuklandÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’te, #MeToo etiketiyle sürdürülen cinsel taciz karÅŸÄ±tÄ± kampanya sÄ±rasÄ±nda 18 kadÄ±nÄ±n cinsel taciz ve cinsel saldÄ±rÄ± ile suçladÄ±ÄŸÄ±, ‘Ä°sveç Akademisi eski üyesi Katarina Frostensson’un eÅŸi olan Jean Claude Arnault tutuklandÄ±.

Stockholm Ä°lk Mahkemesi’nde bugün yapÄ±lan son duruÅŸmada SavcÄ± Christina Voigt, Arnault’un tecavüz suçundan 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve kaçma ÅŸüphesi olduÄŸu için tutuklanmasÄ±nÄ± talep etti.

KapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yapÄ±lan duruÅŸmada mahkeme, Arnault’un en az bir kez tecavüz suçunu gerçekleÅŸtirdiÄŸini kanÄ±tlayan yeterli delillerin bulunduÄŸuna hükmederek tutuklanmasÄ±na karar verdi.

Sanat ve edebiyat çevrelerinde ‘Kültür Profili’ olarak tanÄ±nan ve sahip olduÄŸu kültür kurumuna devletin milyonlarca kron yardÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± Arnault, savcÄ± tarafÄ±ndan bir kadÄ±na iki kez tecavüz etmekle suçlanÄ±yordu.

SUÇLAMALARI REDDEDÄ°YOR

3 gün süren duruÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda Arnault, kendisine yönelik suçlamalarÄ± ve basÄ±na açÄ±klama yapmayÄ± reddetti. Masum olduÄŸunu ve iftiraya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

Stockholm’deki Kronoberg Tutukevi’ne gönderilen Arnault, mahkemenin kesin kararÄ±nÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ± 1 Ekim gününe kadar tutuklu kalacak.

Mahkemenin kararÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±ndan sonra medyaya açÄ±klamalarda bulunan Arnault’un AvukatÄ± Bengt Hurtig, mahkemenin tutuklama kararÄ± vermesinin müvekkilini ÅŸoke ettiÄŸini belirterek “Kendisine yönelik suçlardan birinden tutuklandÄ±. Bu iyi deÄŸil ve tabii ki hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±. Bu kendisine yönelik suçlamalardan birinden ceza alacaÄŸÄ±nÄ± gösteriyor” dedi.

Arnault’un tutuklamasÄ±nÄ± beklemediÄŸi için mahkeme kararÄ±nÄ±n kendini ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Hurtig, mahkemenin ceza vermesi durumunda kararÄ± temyiz etmeyi düÅŸünebilecelerini de sözlerine ekledi.

‘CEZA ALACAÄžININ GÖSTERGESÄ°’

Hukukçular Arnault’un tutuklanmasÄ±na yol açan en önemli kanÄ±tÄ±n tecavüze uÄŸrayan kadÄ±nÄ±n 2011 yÄ±lÄ±nda terapiste olan anlatÄ±mlarÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirmesini yapÄ±yor.

TanÄ±nmÄ±ÅŸ ceza AvukatÄ± Ingela Hessius, Ä°sveç Devlet Televizyonu’na mahkemenin tutuklama kararÄ± vermesinin Arnault’un cezaya çarptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini söyledi.

Mahkemenin tutuklama kararÄ± vermesinin kendisini ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Hessius, çok önce iÅŸlenen ve teknik kanÄ±t bulunmayan davalarda tutuklama kararÄ± verilmesinin aÅŸÄ±rÄ± ölçüde olaÄŸan dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

KadÄ±nÄ±n AvukatÄ± Elisabeth Massi Fritz ise, terapistin kayÄ±tlarÄ±nÄ±n teknik belge olduÄŸunu ve Arnault’un en az bir kez tecavüz etme suçundan cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

NE OLMUÅžTU?

KasÄ±m 2017'de Ä°sveç Akademisinin fonlarÄ±yla kültürel bir proje yürüten ve Akademi üyesi yazar Katarina Frostenson’un eÅŸi olan FotoÄŸrafçÄ± Jean-Claude Arnault, 18 kadÄ±n tarafÄ±ndan cinsel taciz ve saldÄ±rÄ± ile suçlandÄ±. Taciz olaylarÄ±nÄ±n önemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n da Ä°sveç Akademisine ait binalarda olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Jean-Claude Arnault, Ä°sveç’te “kültür simgesi” olarak tanÄ±nÄ±yordu. Arnault iddialarÄ± reddederken Akademide bir dizi istifa yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

KRALÄ°YET MADALYASI Ä°LE ÖDÜLLENDÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Cinsel taciz faillerinin kadÄ±nlar tarafÄ±ndan ifÅŸa edildiÄŸi ve bir sosyal medya kampanyasÄ± olarak baÅŸlayarak yayÄ±lan #MeToo kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda, 18 kadÄ±n yazarÄ±n taciz ve tecavüzle suçladÄ±ÄŸÄ± ‘kültür sembolü’ Jean Claude Arnault, Akademi’den milyonlarca kron destek aldÄ±ÄŸÄ± gibi kültür dünyasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetler gerekçesiyle Kraliyet MadalyasÄ±na layÄ±k görülmüÅŸtü. Kültür BakanÄ± Alice Bah Kuhnke, Veliaht Prensese sarkÄ±ntÄ±lÄ±k etmekle suçlanan Arnault’a Stockholm’de düzenlenen bir törende Kraliyet Ödülü’nü takdim etmiÅŸti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 16:13

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