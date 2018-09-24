Ä°HD: Hasta tutuklu Mehmet Selim AtlÄ±'ya gÃ¶rÃ¼ÅŸ izni verilmedi

Ä°HD, hasta tutuklu Mehmet Selim AtlÄ±'nÄ±n, â€˜siyasi olduÄŸuâ€™ gerekÃ§esiyle ailesiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°HD Batman Åžubesi ve Siverek T Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde bulunan hasta tutuklu Mehmet Selim AtlÄ±’nÄ±n yakÄ±nlarÄ±, AtlÄ±’nÄ±n durumuna iliÅŸkin dernek binasÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Mezopotamya AjansÄ±’nÄ±n haberine göre açÄ±klama yapan AtlÄ±’nÄ±n oÄŸlu Åžeyhmus AtlÄ±, babasÄ±nÄ±n son 8 ayda iki kez beyin kanamasÄ± geçirdiÄŸini hatÄ±rlatarak, "Babam 20 gün önce beyin kanamasÄ± geçirdi. ArdÄ±ndan Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan hasta tutuklu koÄŸuÅŸuna alÄ±ndÄ±. Ä°ki gün önce ise yeniden koÄŸuÅŸuna alÄ±ndÄ±. BabamÄ±zÄ± görmek istedik. Cezaevi savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuruda bulunduk. Fakat 'babanÄ±z siyasi suçtan dolayÄ± hüküm giymiÅŸ bu yüzden görüÅŸmenize izin vermeyeceÄŸim' yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±k. BabamÄ±n hayati tehlikesi vardÄ±r. 62 yaÅŸÄ±nda bir insan cezaevinde tutulamaz, son günlerini çocuklarÄ± ve torunlarÄ± ile geçirmesini istiyoruz" diye konuÅŸtu.

'SERBEST BIRAKILSIN'

Ä°HD Åžube Sekreteri Fahrettin Asutay ise “Åžu an Siverek T Tipi KapalÄ± Cezaevi koÄŸuÅŸunda hasta bir ÅŸekilde yeni bir beyin kanamasÄ± riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan AtlÄ±’nÄ±n ailesi ile görüÅŸmesine dahi izin verilmemektedir. AvukatÄ±nÄ±n bütün giriÅŸimleri de sonuçsuz kalÄ±nca aile bireyleri tarafÄ±ndan Cezaevi savcÄ±sÄ± ile bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirilmiÅŸ. YapÄ±lan görüÅŸmede; ‘babanÄ±z siyasi suçtan dolayÄ± hüküm giymiÅŸ bu yüzden görüÅŸmenize izin verilmeyecektir’ ÅŸeklinde bir tavÄ±r ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. Asutay, AtlÄ±'nÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± ve ailesi ile görüÅŸtürülmesini talep etti.

KELEPÇELÄ° AMELÄ°YAT DAYATMASI

Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan hasta tutuklu RÄ±dvan TanÄ±ÅŸ ise cezaevinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± keyfi muamelelere dikkat çekerek, "Bir yÄ±ldÄ±r diÅŸim kanÄ±yor ve hep erteleniyor. Kelepçe ile diÅŸ ameliyatÄ±nÄ± dayatÄ±yorlar. Bunu kabul etmediÄŸim için tedavi edilmiyorum" dedi. Uzun bir zamandÄ±r odalarÄ±na baskÄ±nlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÅŸyalarÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getiren TanÄ±ÅŸ, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°stedikleri zaman arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± baÅŸka odadan baÅŸka bir odaya veriyorlar. Aramada el konulan defterlerim kaybedildi. RadyolarÄ±mÄ±z toplatÄ±lÄ±yor, keyfi olarak aktivitelerimiz kÄ±sÄ±tlanÄ±yor. AÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ cezasÄ± olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±da tutulma süresi üç saatten bir saate indirildi. Oda deÄŸiÅŸim taleplerimize olumlu yanÄ±t verilmiyor. Mektuplara ya el konuluyor ya da kaybettiriliyor. Bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±ndÄ±r tekmil dayatmasÄ±ndan telefonlarÄ±mÄ±z ‘alo’ deyiÅŸimizle kapatÄ±lÄ±yor.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 16:02

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