SÃ¼rmene'de yurttaÅŸlar, Ã§Ã¶p depolama alanÄ±nÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in yol kesti

Fatih TURAN

Trabzon

Dünyada sarÄ±çam ormanlarÄ±nÄ±n deniz seviyesine inebildiÄŸi nadir alanlardan biri olan Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çamburnu Tabiat ParkÄ± ekosistemi, güneyinde kurulan katÄ± atÄ±k çöp depolama alanÄ± tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Trabzon, Rize KatÄ± AtÄ±k BirliÄŸi (TRAB-RÄ°-KAB) tarafÄ±ndan ilçede 11 yÄ±ldÄ±r çöp depolanan alana ulaÅŸan yolu araçlarÄ±yla ulaÅŸÄ±ma kapatan yurttaÅŸlar eylem yaptÄ±, çöp dolu kamyonlarÄ±n geçiÅŸine izin vermedi. 2 saat kapalÄ± kalan yol, jandarma ekiplerinin müdahalesi üzerine açÄ±ldÄ±.

DoÄŸu Karadeniz Bölgesi'nde katÄ± atÄ±klarÄ±n düzensiz bertaraf edilmesi, geliÅŸigüzel vahÅŸi depolama yöntemlerinin uygulanmasÄ± uzun süreden bu yana çözülemeyen çevre sorunu haline geldi. Soruna çözüm için bir araya gelen Trabzon ve Rize il ve ilçe belediyeleri, "Trabzon ve Rize illeri Yerel Yönetimleri KatÄ± AtÄ±k Tesisleri Yapma ve Ä°ÅŸletme BirliÄŸi"ni (TRAB-RÄ°-KAB) kurdu. Birlik, bakanlÄ±klar ve belediyelerin katkÄ±larÄ± ile Trabzon'un Sürmene ilçesi Kutlular mevkisinde deniz seviyesinden 290-340 metre yüksekte, kÄ±yÄ±dan yaklaÅŸÄ±k 4 kilometre uzaklÄ±kta çöp depolama alanÄ± oluÅŸturdu. Mevcut çöp depolama alanÄ±nÄ±n kapasitesinin dolmasÄ± üzerine, yeni çöp depolama alanÄ± açÄ±ldÄ±. 11 yÄ±ldÄ±r çöp depolanan alan, çevreye kötü kokular yaydÄ±ÄŸÄ± için yörede yaÅŸayan yurttaÅŸlarÄ±n tepkisine neden oldu.

YURTTAÅžLAR YOL KESÄ°P TEPKÄ° GÖSTERDÄ°

FotoÄŸraf: DHA

Dünyada sarÄ±çam ormanlarÄ±nÄ±n deniz seviyesine inebildiÄŸi nadir alanlardan biri olan Çamburnu Tabiat ParkÄ±'nÄ±n da güneyinde yer almasÄ±yla sürekli tartÄ±ÅŸmalarÄ±n odaÄŸÄ± olan çöp depolama alanÄ±na yöre halkÄ±nÄ±n tepkisi sürüyor. Bölgede yaÅŸayanlar, tabiat parkÄ± içinden geçerek çöp depolama alanÄ±na ulaÅŸan yol üzerinde toplanarak eylem yaptÄ±. VatandaÅŸlar, yolu araçlarÄ±yla ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±p çöp dolu kamyon ve TIR'larÄ±n geçiÅŸine izin vermedi.

'ENDÄ°ÅžE Ä°ÇÄ°NDE YAÅžIYORUZ'

FotoÄŸraf: DHA

Bünyamin Seyrekbasan isimli yurttaÅŸ, kötü koku nedeniyle endiÅŸe içinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "Pis çöp kokusu yöre halkÄ±nÄ±n yaÅŸam kalitesini ve ruhsal durumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Çöp sahasÄ± yerleÅŸim alanlarÄ±na ve tarÄ±m arazilerine çok yakÄ±n olduÄŸundan çevre etkileri direkt halka yansÄ±maktadÄ±r. Kamyonlardan sÄ±zan çöp sularÄ± yol boyunca çevreye dökülmektedir. Çöp sularÄ± yaÄŸmur sularÄ±na karÄ±ÅŸarak tarÄ±m arazilerine ve denize karÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Sinek ve haÅŸere bölgemizde tarÄ±mÄ± ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± derecede tehdit etmektedir. Bu noktada taleplerimiz, gerekli önlemlerin alÄ±nmasÄ± ve halkÄ±n korunmasÄ±dÄ±r. 10 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±ndÄ±r kötü kokuyla iç içe ve saÄŸlÄ±k yönünden endiÅŸe içinde yaÅŸamak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±k. Acaba sesimizi duyan var mÄ±? Nefes alamÄ±yoruz!" dedi.

'SULARIMIZI Ä°ÇEMÄ°YORUZ'

Günay ÖmeroÄŸlu (FotoÄŸraf: DHA)

Günay ÖmeroÄŸlu ise kötü koku nedeniyle yaÅŸamakta zorluk çektiklerini anlattÄ±. ÖmeroÄŸlu, "SularÄ±mÄ±zÄ± içemiyoruz. Parayla su alÄ±yoruz. ArtÄ±k ona da para yetmiyor. YukarÄ±lardan kaynak sularÄ±ndan alÄ±p su ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Önceden bizim sularÄ±mÄ±z öyle güzeldi ki ÅŸimdi ise öyle deÄŸil. ÇocuklarÄ±mÄ±z tatile geliyor, bu manzarayÄ± görünce geri dönüyor. Bahçemizde ne yemek yiyebiliyoruz ne çay içebiliyoruz. Kötü kokudan bir ÅŸey yutamÄ±yorsunuz. Bu kadar rezillik, sorumsuzluk olmaz. Köyün içinde bu olur mu? Burada yaÅŸanÄ±lÄ±r mÄ±?" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: DHA

Yolu yaklaÅŸÄ±k 2 saat kapalÄ± tutan yurttaÅŸlar, bölgeye gelen jandarma ekiplerinin müdahalesi üzerine eylemlerini sonlandÄ±rdÄ±. (DHA)

Ãœzerine HES kurulan Balkodu Deresi kurudu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 16:02

www.evrensel.net