Ä°smail Devrim'in intiharÄ±nÄ± duyuran gazeteci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

OÄŸluna okul kÄ±yafeti alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in intihar eden Ä°smail Devrim'in haberini yapan Gazeteci ErgÃ¼n Demir, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oÄŸluna okul kÄ±yafeti alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar eden iÅŸçi Ä°smail Devrim'in haberini yapan Gazeteci Ergün Demir gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Haber sonrasÄ± hedef gösterilen ve ifadeye çaÄŸrÄ±lan Astakoshaber.com internet gazetesinin sahibi Demir, DoÄŸukÄ±ÅŸla'da bulunan polis karakoluna ifade vermeye gitti. Buradan soruÅŸturmayÄ± yürüten Körfez Ä°lçe Jandarma Karakolu'na gönderilen Demir, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Telefonla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ergün Demir, Körfez Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±’nda olduÄŸunu doÄŸrulayarak “Henüz ifade vermedim. Bekliyorum. Haberle ilgili gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m” dedi.

DEMÄ°R, HABERÄ° NASIL YAPTIÄžINI GAZETEDEKÄ° KÖÅžESÄ°NE YAZMIÅžTI

Gazeteci Ergün Demir, Ä°smail Devrim'in intiharÄ± haberini nasÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Astakoshaber.com'da yazdÄ±ÄŸÄ± "Ä°smail Devrim haberini nasÄ±l yaptÄ±m?" baÅŸlÄ±klÄ± köÅŸinde anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Habere iliÅŸki "Gerçekten zor bir haberdi. Çok ama çok aÄŸÄ±r bir hikayeydi" ifadelerini kullanan Demir, haberin yapÄ±lÄ±ÅŸ öyküsünü aktardÄ±ktan sonra "Kimse öküz altÄ±nda buzaÄŸÄ± aramasÄ±n. Haber hiçbir kurum veya kiÅŸiyi incitmek, suçlamak, karalamak adÄ±na yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan polemikler, haberi yapan kiÅŸi olarak benim dÄ±ÅŸÄ±mda geliÅŸen ÅŸeylerdir. Tekrar söylüyorum, ben sadece iÅŸimin, mesleÄŸimin gereÄŸini yaptÄ±m. Bu konuyla ilgili söyleyecek baÅŸka da sözüm yoktur!" demiÅŸti.

Kocaeli'de dün Ä°smail Devrim için yapÄ±lmak istenen eyleme de polis saldÄ±rmÄ±ÅŸ ve 15 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 15:49

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