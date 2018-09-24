Bursaâ€™da yaÅŸlÄ±lara ulaÅŸÄ±m iÃ§in 15 TLâ€™lik kart alma ÅŸartÄ±na tepki

Bursa'da CHP Ã¼yeleri, 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ yurttaÅŸlara Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m iÃ§in 15 TLâ€™ye kart alma ÅŸartÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Bursa’da CHP üyeleri, Osmangazi Metro Ä°stasyonu önünde yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada BURULAÅž’Ä±n 65 yaÅŸ üstü vatandaÅŸlara ücretsiz ulaÅŸÄ±m için 15 TL’ye kart alma ÅŸartÄ±na tepki gösterdi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Bursa Milletvekili Orhan SarÄ±bal, Tüm Emekliler SendikasÄ± Bursa Åžube BaÅŸkanÄ± Günay Onayman ve CHP Gençlik KollarÄ± Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sercan Çelik’in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde Osmangazi Metro Ä°stasyonu önünde 65 yaÅŸ üstü vatandaÅŸlarÄ±n ücretsiz seyahat hakkÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Bursa'da 500 bine yakÄ±n 65 yaÅŸ üstü vatandaÅŸÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SarÄ±bal, ücretsiz seyahat edebilmeleri için Bursa BüyükÅŸehir Belediyesi'nden 15 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 'BUKART' alma dayatmasÄ±na deÄŸinerek, "Böyle bir uygulama yok. BüyükÅŸehir Belediyesi bu konuda suç iÅŸliyor" dedi.

SarÄ±bal, 65 yaÅŸ üstü vatandaÅŸlarÄ±n ücretsiz ve sÄ±nÄ±rsÄ±z ulaÅŸÄ±m hakkÄ± olduÄŸunu söyleyerek, "BüyükÅŸehir Belediyesi ve BURULAÅž'Ä± 4736 sayÄ±lÄ± kanunu uygulamaya çaÄŸÄ±yoruz. Söz konusu yasanÄ±n uygulanmasÄ± için imza kampanyasÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ±z ve konuyu meclis gündemine taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z" dedi.

KARTSIZ SEYAHAT HAKKI

SarÄ±bal, "Bursa BüyükÅŸehir Belediyesi'ne açÄ±k bir ÅŸekilde çaÄŸrÄ± yapÄ±yoruz. Ülkemizde yaÅŸanan ekonomik kriz altÄ±nda zaten örselenen, zorluklar yaÅŸayan yaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±zdan bir de kart ücreti ve vize ücreti adÄ± altÄ±nda para alÄ±nmamalÄ±. Kent içi ulaÅŸÄ±mdan yaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n tamamen ücretsiz ve sÄ±nÄ±rsÄ±z bir ÅŸekilde yararlanmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Kart ücretlerini ve sÄ±nÄ±rlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z seyahat hakkÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±n. YaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±z sadece nüfus cüzdanlarÄ±nÄ± göstererek toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±na binebilsinler" diye konuÅŸtu.

‘MECLÄ°S'E TAÅžIYACAÄžIZ'

2013 yÄ±lÄ±nda 4736 sayÄ±lÄ± kanunda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸi hatÄ±rlatan Orhan SarÄ±bal, "5 yÄ±ldÄ±r bu uygulama yapÄ±lmÄ±yor. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacaÄŸÄ±z. Söz konusu yasanÄ±n uygulanmasÄ± için imza kampanyalarÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ±z ve konuyu meclis gündemine de taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Bursa BüyükÅŸehir Belediyesi, bu uygulamadan derhal vazgeçmelidir"

‘YASAYI UYGULAYIN'

CHP Gençlik KollarÄ± Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sercan Çelik ise 12 Temmuz 2013 yÄ±lÄ±nda 4736 sayÄ±lÄ± kanundaki deÄŸiÅŸikliÄŸi hatÄ±rlatarak, 5 yÄ±ldÄ±r Bursa BüyükÅŸehir Belediyesi ve BURULAÅž'la yazÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± fakat herhangi bir sonuca ulaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Sadece kent içi toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nda deÄŸil, demir ve deniz yollarÄ±nda belediyelerin iÅŸtiraki olduÄŸu kurumlarda da yüzde 50 indirim uygulanmasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlatan Çelik ÅŸu açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±: “BUDO'da ÅŸu an sadece 4 TL gibi bir indirim uygulanÄ±yor. Fakat söz konusu yasa diyor ki, 'Åžehirler arasÄ± demir yollarÄ± ve deniz yollarÄ±nda 65 yaÅŸ üstü vatandaÅŸlara yüzde 50 indirim yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.' Bu yasa Avrupa BirliÄŸi normlarÄ±nca yaÅŸlÄ±lara verilen bir haktÄ±r. BüyükÅŸehir Belediyesi'ni kanuna uymaya davet ediyoruz.” (Bursa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 15:08

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