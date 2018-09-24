Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n davasÄ± 5 KasÄ±m'a ertelendi

YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, 'tutukluluk halinin devamÄ±na' ve duruÅŸmanÄ±n 5 KasÄ±m'a ertelenmesine hÃ¼kmetti.

HDP'nin eski eÅŸ genel baÅŸkanÄ± Figen YüksekdaÄŸ'Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 7'nci duruÅŸmasÄ± Ankara’da görüldü. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerinin suç unsuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birinci fezlekeye dair savunmasÄ±nÄ± yapan YüksekdaÄŸ, DTK'nin çözüm sürecinden sonra terör örgütü ilan edildiÄŸini ve iktidarÄ±n kendi sorumluluÄŸunu HDP'ye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, YüksekdaÄŸ’Ä±n savunmasÄ±nÄ±n tamamlanmamasÄ±, “üzerine atÄ±l suçlamalara verilen cezanÄ±n alt ve üst sÄ±nÄ±rlarÄ± esas alÄ±nmasÄ±” ve “kuvvetli suç ÅŸüphesi” nedeniyle tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. Heyet, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 5 KasÄ±m 2018'e erteledi.

DuruÅŸmada konuÅŸan Figen YüksekdaÄŸ, Kobane olaylarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada önemli açÄ±klamalarda bulundu. YüksekdaÄŸ, “Ä°ktidar, PYD'ye Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket edin diye teklifte bulundu. Kobane süreci ile çözüm süreci bitmiÅŸ, IÅžÄ°D ile ittifak halinde Åžam rejimi düÅŸürülmek adÄ±na yapÄ±lan bir plandÄ±r bu süreç. Bunu net soylüyorum; çünkü dönemin BaÅŸbakanÄ± DavutoÄŸlu bunu bizzat söylemiÅŸtir bize” dedi.

'ÇÖZÜM SÜRECÄ° BÄ°TÄ°NCE DTK TERÖR ÖRGÜTÜ Ä°LAN EDÄ°LDÄ°'

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerinin suç unsuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birinci fezlekesine dair savunma yapan YüksekdaÄŸ, “Bir ülkede doÄŸrular öldürülüyorsa, birileri de bu doÄŸrulara her ÅŸeye raÄŸmen sahip çÄ±kmaya devam edecektir. DTK, Kürt sorununa dair çözümde her zaman ilk muhatap olmuÅŸtur. DTK daimi meclisi, geçici birleÅŸenleri, özerk komisyonlarÄ± ile çalÄ±ÅŸan bir yapÄ±dan fezlekeler ile terör örgütü uzantÄ±sÄ± ilan etmek mantÄ±ksÄ±zdÄ±r” dedi.

YÜKSEKDAÄž: DTK KURULDUÄžUNDA AKP'LÄ° VEKÄ°LLLER DELEGEYDÄ°

DTK'nÄ±n kuruluÅŸunda AKP'li vekilllerin de bulunmasÄ±na karÅŸÄ±n çözüm sürecinden sonra terör örgütü ilan edildiÄŸini belirten YüksekdaÄŸ, “DTK, bu ülkede her eve cenaze gitmesin, alanlarda savaÅŸ naralarÄ± deÄŸil barÄ±ÅŸ talepleri yankÄ±lansÄ±n diye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±m için de onur duyuruyorum” dedi.

Siyasi iktidarÄ±n çözüm sürecinden döndüÄŸünde ise DTK'nÄ±n, terör örgütü ilan edildiÄŸine dikkat çeken YüksekdaÄŸ, “Ä°ktidar partisi, CumhurbaÅŸkanÄ±, Meclis BaÅŸkanÄ± DTK ile defalarca mesai yaptÄ±. Bu siyasi iktidarÄ±n ikiyüzlü tavÄ±rlarÄ±ndan biridir” ifadelerini kullandÄ±.

YüksekdaÄŸ, DTK kuruluÅŸ sürecinde bazÄ± AKP’li milletvekillerin de delege olarak yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, “Kötü yaptÄ±lar demiyorum, iyi yaptÄ±lar. Yeni anayasa görüÅŸmelerinde DTK önemli rol oynadÄ±. Bunlar olmasÄ± gerekenlerdir. DTK, bu ülkede her eve cenaze gitmesin, alanlarda savaÅŸ naralarÄ± deÄŸil barÄ±ÅŸ talepleri yankÄ±lansÄ±n diye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r, her çalÄ±ÅŸmasÄ±na saygÄ± duyarak katÄ±lmÄ±ÅŸÄ±mdÄ±r. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±m için de onur duyuruyorum. DTK ile iliÅŸkili soruÅŸturma yürütmek istiyorsanÄ±z bu mahkeme salonlarÄ± yetmez. Yüzbinlerce insanÄ± yargÄ±layacak bir mahkeme salonu var mÄ±” diye sordu.

'KARARLAR, YASALAR KÄ°ÅžÄ°YE GÖRE UYGULANIYOR'

CHP milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nun tahliye edilirken HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in hâlâ tutuklu olmasÄ±nÄ± HDP milletvekili olmasÄ±yla açÄ±klayan YüksekdaÄŸ, “Kararlar, yasalar kiÅŸiye göre uygulanÄ±yor. Ortada Tapu Kadastro Kanunu’nu uygulayabilecek bir sistem dahi yok. Kürt sorunun çözümü dediÄŸimiz ÅŸey sadece Kürtlerin sorunlarÄ±n çözümü deÄŸildir. KadÄ±nlarÄ±n, iÅŸçilerin, herkesin sorunlarÄ±nÄ±n çözümüdür. Bu ülke halklarÄ±nÄ±n sadece ekmeÄŸe deÄŸil kendilerine ait eÅŸit hayatlara ihtiyaçlarÄ± vardÄ±r” diye konuÅŸtu.

'Ä°KTÄ°DAR KENDÄ° SORUMLULUÄžUNU DEMÄ°RTAÅž VE HDP'YE ATTI'

Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸmasÄ±na devam eden YüksekdaÄŸ, 6-8 Ekim Kobane süreci olarak bilinen olaylar hakkÄ±nda düzenlenen fezlekeyi deÄŸerlendirirken, “Siyasi iktidar, kendi sorumluluÄŸunu partimizin, Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n ve bizim üzerime atmÄ±ÅŸtÄ±r. Siyasi iktidar sorumluluÄŸu muhalefete atamaz. 6-8 Ekim sürecinin geliÅŸini siyasi iktidar görememiÅŸ, görmemezlikten gelmiÅŸtir. YanÄ± baÅŸÄ±nda süren savaÅŸa karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± bir tavÄ±r almÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

'Ä°KTÄ°DAR, PYD'YE ÖZGÜR SURÄ°YE ORDUSU Ä°LE BÄ°RLÄ°KTE HAREKET EDÄ°N DÄ°YE TEKLÄ°FTE BULUNDU'

YüksekdaÄŸ, Kobane olaylarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada ise 7 Haziran seçimleri sonrasÄ± HDP'nin barajÄ± aÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hükümetin 6-8 olaylarÄ±nÄ±n sorumlusu olarak HDP'nin belirlediÄŸini söyledi. ErdoÄŸan'Ä±n bu dönem “Benim Kürt kardeÅŸlerimin katili bunlar” diyerek HDP'yi hedef gösterdiÄŸini belirten YüksekdaÄŸ, “6-8 Ekim katliamÄ±nda gerçekler de katledildi” dedi.

YüksekdaÄŸ dönemin BaÅŸbakanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu'nun kendilerine söylediklerini açÄ±kladÄ±: “Ä°ktidar 6-8 Ekim olaylarÄ±nÄ±n geldiÄŸini öngöremedi. Biz de göremedik doÄŸrudur ama iktidarÄ±n bunu görmemesi suçtur. Bunu görememiÅŸ deÄŸil görmezden gelmiÅŸtir. Ä°ktidar, PYD'ye Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket edin diye teklifte bulundu. Kobane süreci ile çözüm süreci bitmiÅŸ, IÅžÄ°D ile ittifak halinde Åžam rejimi düÅŸürülmek adÄ±na yapÄ±lan bir plandÄ±r bu süreç. Bunu net söylüyorum; çünkü dönemin BaÅŸbakanÄ± DavutoÄŸlu bunu bizzat söylemiÅŸtir bize."

'BÜYÜK KOMPLO SONRADAN ORTAYA ÇIKTI'

YüksekdaÄŸ savunmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

"Suruç KatliamÄ± ardÄ±ndan ortaya çÄ±kan belgelerden anladÄ±k ki biz o zaman çok büyük bir komplonun içerisindeymiÅŸiz. Çözüm sürecini bitirmeye karar veren siyasi iktidar çeÅŸitli komplo dinamiklerini serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸ. AslÄ±nda IÅžÄ°D bombacÄ±larÄ±nÄ±n mahkeme ifadelerine bakÄ±lÄ±rsa 19 Temmuz’da HDP’nin miting gerçekleÅŸtirdiÄŸi alana bir saldÄ±rÄ± yapma planÄ± yapmÄ±ÅŸlar. Benim hakkÄ±mda istihbarat toplayan ve internet araÅŸtÄ±rmasÄ± yapan sanÄ±klardan birisi saldÄ±rÄ±da da ölen kiÅŸidir. Sonra biz anlÄ±yoruz ki 19 Temmuz’dan sonra ben o mitingi yaptÄ±m ve baÅŸka kente geçtim. 20 Temmuz günü sosyalist gençler Kobanê’nin yeniden inÅŸasÄ± için bir yolculuk baÅŸlatmÄ±ÅŸlardÄ±. MürÅŸitpÄ±nar’dan geçmek üzere Amara Kültür Merkezi’nde toplanan gençlere yönelik katliam gerçekleÅŸti. 33 genç orada ölümsüzleÅŸti. Daha sonra HDP ve bana dönük bir katliam giriÅŸimi olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±."

KÜRT-TÜRK ARASINDA Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ° KURULMAMASI Ä°STENMÄ°YORDU

"Benim o konuÅŸmayÄ± yaptÄ±ktan sonra linç edilmemle 20 Temmuz’da gençlerin katledilmesi arasÄ±nda siyasi ve kriminal bir baÄŸ var. 20 Temmuz’da katledilen gençler benimle aynÄ± siyasi çizgiye sahipti. 19 Temmuz’da o konuÅŸmayÄ± yapan YüksekdaÄŸ da bütün Türkiye toplumu adÄ±na, bütün onurlu Türk halkÄ± adÄ±na Kürtlerle ilgili bir ÅŸey söyledi. Bu kadar linç kampanyasÄ± yürütülmesinin nedeni de bu. Sözü söyleyenin temsil ettiÄŸi deÄŸerlere de bakmak gerekiyor. 19-20 Temmuz günü bombalarÄ±n hedefi olan birey ve kitle olarak iki kesim de Türkiye halklarÄ±nÄ±n devrimci, sosyalist, aydÄ±n, demokratik unsurlarÄ±ydÄ±. Siyasi iktidar o süreçte Türkiye’nin Kürt halkÄ± ile eÅŸitlik hukukuna dayalÄ± bir iliÅŸki kurmasÄ±nÄ± istemiyordu. Çünkü bu iliÅŸki kurulursa Türkiye’de yeniden demokratikleÅŸme süreci devam edecek, siyasi iktidar kanÄ± bir siyasi zemin olarak kuramayacaktÄ±. Siyasi iktidar kendi beslendiÄŸi zeminin ortadan kalkmamasÄ± için Kürt halkÄ±nÄ±n uzattÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ elinin Türkiye’deki demokratik güçler tarafÄ±ndan tutulmasÄ±nÄ± istemedi. 33 sosyalist genci, Türkiye’nin sayÄ±sÄ±z kentinden çÄ±kÄ±p gelmiÅŸ, sÄ±nÄ±rÄ± hayatÄ± boyunca görmemiÅŸ pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l gençler katledildi, gelecekteki barÄ±ÅŸ umudunu karartmak için katledildi."

‘BEN BÄ°R FÄ°KRE SIRTIMI DAYADIM’

"Ben, ‘SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± PYD ve YPG’ye dayÄ±yoruz’ derken bir fikri savunuyorum. Ondan önceki cümlelerimi televizyon kanallarÄ±nda yayÄ±nlamazlar. ‘SÄ±rtÄ±nÄ±zÄ± tekbirci, kelle kesen varlÄ±klara dayayarak OrtadoÄŸu’da bir güç elde edemezsiniz, gittiÄŸiniz yol yol deÄŸil’ dedikten sonra sözlerimi sarf ettim, ‘Biz sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± bu vahÅŸete karÅŸÄ± direnenlere dayÄ±yoruz’ dedim. Åžunu inanarak söylüyorum, gerçekten o çizgi sürdürülebilseydi, biz demokratik gücü ile direnen halklara sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± dayayabilseydik bugün burnumuzun ucunu göremeyecek noktaya gelmezdik.”

‘BENÄ°M TARAFIMDAN Ä°ÅžLENMÄ°Åž SUÇ YOKTUR’

YüksekdaÄŸ, savunmasÄ±nÄ± ÅŸöyle bitirdi:

“Benim tarafÄ±mdan iÅŸlenmiÅŸ bir suç yoktur. Suç isnatlarÄ±nÄ±n hiçbirinin gerçekliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aklÄ± baÅŸÄ±nda kamuoyu biliyor. Ama bu suç olarak kabul edilse bile suçun olaÄŸan kÄ±lÄ±flarÄ±na uydurulamaz. Benim tarafÄ±mdan bir suç iÅŸlenmediÄŸi gibi bana karÅŸÄ± suç iÅŸlenmiÅŸtir. Ortada bir suç olmadÄ±ÄŸÄ± gibi bir dönem açÄ±sÄ±ndan kurulan ve yönü olumluya dönebilecek olan iliÅŸkinin berhava edilmesi vardÄ±r. Çok kritik bir geçiÅŸ sürecine iktidar ediyorsunuz, tek iktidar gücü olduÄŸunuzu iddia ediyorsunuz, o zaman ona göre hareket etmek zorundasÄ±nÄ±z. Beni marjinal haline getirmeye uÄŸraÅŸtÄ±lar. Çok baÅŸarÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ± düÅŸünüyor olabilirler ama dünya dönüyor, gerçek gerçektir. Gerçek çok nettir. Siz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YüksekdaÄŸ’Ä± PYD ile ilgili söylediÄŸi tek cümleden dolayÄ± yargÄ±lÄ±yorsunuz ama PYD komutanlarÄ±na ÅŸeref madalyasÄ± takan Rusya ile en yakÄ±n müttefikiniz. Dünyada hiçbir güç PYD’yi terör örgütü olarak görmüyor. Çünkü bunun için somut suç kanÄ±tlarÄ±nÄ±n olmasÄ± gerekiyor.

Afrin operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bazÄ± kanÄ±tlar üretildi, ‘Afrin’den bize roketler atÄ±lÄ±yor’ denildi. Sizin MÄ°T müsteÅŸarÄ±nÄ±z 2 yÄ±l önce diyordu ki, ‘Biz Suriye ile savaÅŸmak istersek iki roket attÄ±rÄ±rÄ±z savaÅŸ gerekçesi ilan ederiz'. ÇÄ±kÄ±p aklÄ± çalÄ±ÅŸan insanlar sordular, ‘Bir takÄ±m provokatif güçler savaÅŸ çÄ±kartmak için atmÄ±ÅŸ olabilir mi?’ Hemen derdest edip tutukladÄ±lar. ‘YPG’nin derdi tasasÄ± bitmiÅŸ, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile mi uÄŸraÅŸacak’ diyen insanlarÄ± tutukladÄ±lar. Bizi marjinal ilan edenler bütün uluslararasÄ± kamuoyunda kendileri bu görüÅŸleri ile marjinal hale gelmeye baÅŸladÄ±lar.

Bölge politikasÄ±nÄ± anti-Kürt politikasÄ± üzerinden yürütüyor. Ben hem bir siyasetçi hem bir yurttaÅŸ olarak soruyorum Suriye’deki Kürtlerin statüsü niye bizim için bu kadar önemli? Orada bir iÅŸbirliÄŸi hattÄ± kurmak mümkünken anti-Kürt politikalar temelinde en yakÄ±nÄ±mÄ±zdakileri düÅŸman haline getiriyoruz. Bu yol doÄŸru bir yol deÄŸildir. Dört bir yandan yalanlarla kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ olabilirsin ama gerçeÄŸi biliyorsan, görmüÅŸsen ve inanmÄ±ÅŸsan bunu savunmamak en büyük suçtur. Bizler bu suçu iÅŸlemedik. Bir suçu iÅŸlemediÄŸimiz için yargÄ±lanÄ±yoruz. Bu davalar tarihle, toplumla yüzleÅŸme platformlarÄ±dÄ±r.”

SAVCI TUTUKLULUK Ä°STEDÄ°

Söz alan iddia makamÄ±, “somut deliler ve kuvvetli suç ÅŸüphesi olmasÄ±” ve YüksekdaÄŸ’Ä±n savunmasÄ±nÄ±n tamamlanmamasÄ± nedeniyle tutukluluÄŸun devamÄ±nÄ± talep etti.

Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, YüksekdaÄŸ’Ä±n savunmasÄ±nÄ±n tamamlanmamasÄ± ve “üzerine atÄ±l suçlamalara verilen cezanÄ±n alt ve üst sÄ±nÄ±rlarÄ± esas alÄ±nmasÄ±” ve “kuvvetli suç ÅŸüphesi” nedeniyle tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. Heyet bir sonraki duruÅŸmayÄ± 5 KasÄ±m 2018 tarihi saat 10.00’a erteledi.

Mahkeme heyeti ayrÄ±ca YüksekdaÄŸ’Ä±n TBMM’de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarÄ±n toplanmasÄ±na, HDP’nin iç tüzüÄŸünün Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’ndan istenmesine ve dosyada bulunan CD kayÄ±tlarÄ±nÄ±n bilirkiÅŸiye gönderilmesine karar verdi

YÜKSEKDAÄž HAKKINDAKÄ° SUÇLAMALAR

Figen YüksekdaÄŸ, “Örgüt yöneticiliÄŸi”, “Örgüt propagandasÄ± yapmak”, “ToplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri kanununa muhalefet”, “HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik” ve “Suç iÅŸlemeye tahrik” iddialarÄ±yla tutuklu yargÄ±lanÄ±yor. Dosya kapsamÄ±nda YüksekdaÄŸ hakkÄ±nda 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenirken, 92 sayfalÄ±k iddianamede, YüksekdaÄŸ'Ä±n Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisindeki faaliyetleri ve diÄŸer eylemleri nedeniyle “örgüt yöneticisi” sÄ±fatÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± da talep ediliyor. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 21:24

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