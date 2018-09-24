Figen YÃ¼ksekdaÄŸ: PYD'ye Ã–SO ile ittifak teklifinde bulundular

BugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len davada konuÅŸan Figen YÃ¼ksekdaÄŸ: Ä°ktidar, PYD'ye Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu ile birlikte hareket edin diye teklifte bulundu.

HDP önceki dönem EÅŸ BaÅŸkanÄ± Figen YüksekdaÄŸ'Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 7'nci duruÅŸmasÄ± Ankara’da görülmeye baÅŸlandÄ±. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerinin suç unsuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birinci fezlekeye dair savunmasÄ±nÄ± yapan YüksekdaÄŸ, DTK'nÄ±n çözüm sürecinden sonra terör örgütü ilan edildiÄŸini ve iktidarÄ±n kendi sorumluluÄŸunu HDP'ye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YüksekdaÄŸ, Kobane olaylarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada önemli açÄ±klamalarda bulundu. YüksekdaÄŸ, “Ä°ktidar, PYD'ye Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket edin diye teklifte bulundu. Kobane süreci ile çözüm süreci bitmiÅŸ, IÅžÄ°D ile ittifak halinde Åžam rejimi düÅŸürülmek adÄ±na yapÄ±lan bir plandÄ±r bu süreç. Bunu net soylüyorum; çünkü dönemin BaÅŸbakanÄ± DavutoÄŸlu bunu bizzat söylemiÅŸtir bize” dedi.

'ÇÖZÜM SÜRECÄ° BÄ°TÄ°NCE DTK TERÖR ÖRGÜTÜ Ä°LAN EDÄ°LDÄ°'

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerinin suç unsuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birinci fezlekesine dair savunma yapan YüksekdaÄŸ, “Bir ülkede doÄŸrular öldürülüyorsa, birileri de bu doÄŸrulara her ÅŸeye raÄŸmen sahip çÄ±kmaya devam edecektir. DTK, Kürt sorununa dair çözümde her zaman ilk muhatap olmuÅŸtur. DTK daimi meclisi, geçici birleÅŸenleri, özerk komisyonlarÄ± ile çalÄ±ÅŸan bir yapÄ±dan fezlekeler ile terör örgütü uzantÄ±sÄ± ilan etmek mantÄ±ksÄ±zdÄ±r” dedi.

YÜKSEKDAÄž: DTK KURULDUÄžUNDA AKP'LÄ° VEKÄ°LLLER DELEGEYDÄ°

DTK'nÄ±n kuruluÅŸunda AKP'li vekilllerin de bulunmasÄ±na karÅŸÄ±n çözüm sürecinden sonra terör örgütü ilan edildiÄŸini belirten YüksekdaÄŸ, “DTK, bu ülkede her eve cenaze gitmesin, alanlarda savaÅŸ naralarÄ± deÄŸil barÄ±ÅŸ talepleri yankÄ±lansÄ±n diye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±m için de onur duyuruyorum” dedi.

Siyasi iktidarÄ±n çözüm sürecinden döndüÄŸünde ise DTK'nÄ±n, terör örgütü ilan edildiÄŸine dikkat çeken YüksekdaÄŸ, “Ä°ktidar partisi, CumhurbaÅŸkanÄ±, Meclis BaÅŸkanÄ± DTK ile defalarca mesai yaptÄ±. Bu siyasi iktidarÄ±n ikiyüzlü tavÄ±rlarÄ±ndan biridir” ifadelerini kullandÄ±.

YüksekdaÄŸ, DTK kuruluÅŸ sürecinde bazÄ± AKP’li milletvekillerin de delege olarak yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, “Kötü yaptÄ±lar demiyorum, iyi yaptÄ±lar. Yeni anayasa görüÅŸmelerinde DTK önemli rol oynadÄ±. Bunlar olmasÄ± gerekenlerdir. DTK, bu ülkede her eve cenaze gitmesin, alanlarda savaÅŸ naralarÄ± deÄŸil barÄ±ÅŸ talepleri yankÄ±lansÄ±n diye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r, her çalÄ±ÅŸmasÄ±na saygÄ± duyarak katÄ±lmÄ±ÅŸÄ±mdÄ±r. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±m için de onur duyuruyorum. DTK ile iliÅŸkili soruÅŸturma yürütmek istiyorsanÄ±z bu mahkeme salonlarÄ± yetmez. Yüzbinlerce insanÄ± yargÄ±layacak bir mahkeme salonu var mÄ±” diye sordu.

'KARARLAR, YASALAR KÄ°ÅžÄ°YE GÖRE UYGULANIYOR'

CHP milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nun tahliye edilirken HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in hala tutuklu olmasÄ±nÄ± HDP milletvekili olmasÄ±yla açÄ±klayan YüksekdaÄŸ, “Kararlar, yasalar kiÅŸiye göre uygulanÄ±yor. Ortada Tapu Kadastro Kanunu’nu uygulayabilecek bir sistem dahi yok. Kürt sorunun çözümü dediÄŸimiz ÅŸey sadece Kürtlerin sorunlarÄ±n çözümü deÄŸildir. KadÄ±nlarÄ±n, iÅŸçilerin, herkesin sorunlarÄ±nÄ±n çözümüdür. Bu ülke halklarÄ±nÄ±n sadece ekmeÄŸe deÄŸil kendilerine ait eÅŸit hayatlara ihtiyaçlarÄ± vardÄ±r” diye konuÅŸtu.

'Ä°KTÄ°DAR KENDÄ° SORUMLULUÄžUNU DEMÄ°RTAÅž VE HDP'YE ATTI'

Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸmasÄ±na devam eden YüksekdaÄŸ, 6-8 Ekim Kobane süreci olarak bilinen olaylar hakkÄ±nda düzenlenen fezlekeyi deÄŸerlendirirken, “Siyasi iktidar, kendi sorumluluÄŸunu partimizin, Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n ve bizim üzerime atmÄ±ÅŸtÄ±r. Siyasi iktidar sorumluluÄŸu muhalefete atamaz. 6-8 Ekim sürecinin geliÅŸini siyasi iktidar görememiÅŸ, görmemezlikten gelmiÅŸtir. YanÄ± baÅŸÄ±nda süren savaÅŸa karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± bir tavÄ±r almÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

'Ä°KTÄ°DAR, PYD'YE ÖZGÜR SURÄ°YE ORDUSU Ä°LE BÄ°RLÄ°KTE HAREKET EDÄ°N DÄ°YE TEKLÄ°FTE BULUNDU'

YüksekdaÄŸ, Kobane olaylarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada ise 7 Haziran seçimleri sonrasÄ± HDP'nin barajÄ± aÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hükümetin 6-8 olaylarÄ±nÄ±n sorumlusu olarak HDP'nin belirlediÄŸini söyledi. ErdoÄŸan'Ä±n bu dönem “Benim Kürt kardeÅŸlerimin katili bunlar” diyerek HDP'yi hedef gösterdiÄŸini belirten YüksekdaÄŸ, “6-8 Ekim katliamÄ±nda gerçekler de katledildi” dedi.

YüksekdaÄŸ dönemin BaÅŸbakanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu'nun kendilerine söylediklerini açÄ±kladÄ±: “Ä°ktidar 6-8 Ekim olaylarÄ±nÄ±n geldiÄŸini öngöremedi. Biz de göremedik doÄŸrudur ama iktidarÄ±n bunu görmemesi suçtur. Bunu görememiÅŸ deÄŸil görmezden gelmiÅŸtir. Ä°ktidar, PYD'ye Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket edin diye teklifte bulundu. Kobane süreci ile çözüm süreci bitmiÅŸ, IÅžÄ°D ile ittifak halinde Åžam rejimi düÅŸürülmek adÄ±na yapÄ±lan bir plandÄ±r bu süreç. Bunu net söylüyorum; çünkü dönemin BaÅŸbakanÄ± DavutoÄŸlu bunu bizzat söylemiÅŸtir bize."

Figen YüksekdaÄŸ, “Örgüt yöneticiliÄŸi”, “Örgüt propagandasÄ± yapmak”, “ToplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri kanununa muhalefet”, “HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik” ve “Suç iÅŸlemeye tahrik” iddialarÄ±yla tutuklu yargÄ±lanÄ±yor. Dosya kapsamÄ±nda YüksekdaÄŸ hakkÄ±nda 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenirken, 92 sayfalÄ±k iddianamede, YüksekdaÄŸ'Ä±n Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisindeki faaliyetleri ve diÄŸer eylemleri nedeniyle “örgüt yöneticisi” sÄ±fatÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± da talep ediliyor. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 15:16

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