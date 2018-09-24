Yaz tatili bitti; kedi â€˜Tombiâ€™ okula dÃ¶ndÃ¼

Ä°zmir'de ilkokul Ã¶ÄŸrencilerinin sÄ±nÄ±fta baktÄ±ÄŸÄ± kedi 'Tombi', yaz tatilinin sona ermesiyle sÄ±nÄ±fÄ±na dÃ¶ndÃ¼

Ä°zmir'de ilkokul öÄŸrencilerinin sÄ±nÄ±fta baktÄ±ÄŸÄ± "Tombi" adlÄ± kedi, yaz tatilinin ardÄ±ndan sÄ±nÄ±ftaki yerini aldÄ±.

BayraklÄ± ilçesindeki Ticaret BorsasÄ± Ä°lkokulu öÄŸrencileri tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±fta bakÄ±lan, bir velinin endiÅŸesi üzerine geçen yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda okuldan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan ve sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±n ardÄ±ndan Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünün devreye girmesiyle yeniden okula dönen Tombi, bu yÄ±l dördüncü sÄ±nÄ±fa geçen "sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±yla" okula baÅŸladÄ±.

FotoÄŸraf: Evren Atalay/AA

Yaz tatili boyunca öÄŸretmen Özlem PÄ±nar Ä°vaÅŸçu'nun baktÄ±ÄŸÄ± Tombi, Ä°vaÅŸçu'nun yakÄ±nÄ±nÄ± kaybetmesi nedeniyle okula bir hafta gecikmeli geldi. Yeni sÄ±nÄ±fÄ±na alÄ±ÅŸmaya çalÄ±ÅŸan kedi, sÄ±ralarÄ±n arasÄ±nda gezdi, sÄ±nÄ±fta kendi için ayrÄ±lan bölümde dinlendi. AyrÄ± kaldÄ±klarÄ± sürede onu özleyen öÄŸrenciler de Tombi'yi severek hasret giderdi.

FotoÄŸraf: Evren Atalay/AA

‘TOMBÄ°’YLE YENÄ° NESÄ°LLERE

Tombi'nin sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n bu yÄ±l ilkokuldan mezun olacaÄŸÄ±na dikkati çeken Ä°vaÅŸçu, "Ama Tombi ile yeni nesiller yetiÅŸtirmeye devam edeceÄŸiz." dedi. (Ä°zmir/AA)

FotoÄŸraf: Evren Atalay/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 15:05

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