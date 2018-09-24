Bor Åžeker, yeniden el deÄŸiÅŸtiriyor: AKP'li DiÅŸli Ailesine gitti

DoÄŸuÅŸ Yiyecek, 336 milyon lirayla Ã–zelleÅŸtirme'den aldÄ±ÄŸÄ± Bor Åžeker'i DSL Ä°nÅŸaat'a devretmek iÃ§in baÅŸvuruda bulundu.

Nisan ayÄ±nda gerçekleÅŸtirilen ÅŸeker fabrikalarÄ± ihalelerinde yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.

ÖzelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n satÄ±ÅŸa çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± ilk fabrika olan Bor Åžeker FabrikasÄ±’nÄ± DoÄŸuÅŸ Yiyecek ve Ä°çecek Üretim A.Åž., 336 milyon lirayla ihaleden almÄ±ÅŸtÄ±. Ancak anlaÅŸmanÄ±n imzasÄ± kurumadan Bor Åžeker yeniden el deÄŸiÅŸtiriyor. Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre, DoÄŸuÅŸ sahip olduÄŸu Bor Åžeker’i DSL Ä°nÅŸaat Sanayi ve Ticaret A.Åž.’ye devretmek için resmi kurumlara baÅŸvurdu.

AnlaÅŸma saÄŸlanÄ±r ve Rekabet Kurumu baÅŸta olmak üzere resmi kurumlardan onay çÄ±karsa 6 ay içinde Bor Åžeker, ikinci kez el deÄŸiÅŸtirmiÅŸ olacak.

MESLEK GRUBU, KONUT Ä°NÅžAATI

2011 yÄ±lÄ±nda kurulan DSL Ä°nÅŸaat Sanayi ve Ticaret ÅŸirketinin sermayesi 100 bin TL. Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± kayÄ±tlarÄ±na göre ÅŸirketin meslek grubu konut inÅŸaatÄ± olarak gösteriliyor. Åžirketin sahipleri ise kamuoyunun yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± DiÅŸli Ailesi.

SÄ±rmagrup Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Davut DiÅŸli’nin oÄŸlu Emir Haktan DiÅŸli’nin Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± olduÄŸu ÅŸirkette SadÄ±k Enes DiÅŸli BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Eren Ali DiÅŸli ise yönetim Kurulu Üyesi olarak görünüyor. Emir Haktan DiÅŸli son olarak 2017’de evlenmiÅŸ, nikahÄ±nda ise CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ÅŸahit olmuÅŸtu.

SÄ±rmagrup Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Davut DiÅŸli’nin kuzeni eski AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžaban DiÅŸli de Hollanda BüyükelçiliÄŸine atanmÄ±ÅŸtÄ±. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 14:51

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