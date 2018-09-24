Suriyeâ€™ye S-300 sistemleri konuÅŸlandÄ±rÄ±lÄ±yor

Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, S-300 hava savunma sistemlerini iki hafta iÃ§inde Suriyeâ€™ye gÃ¶ndereceklerini sÃ¶yledi.

Ä°srail uçaklarÄ±nÄ±n Suriye füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirmesi sonucu düÅŸürülen Rus Ä°l-20 uçaÄŸÄ± vakasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, S-300 hava savunma sistemlerini iki hafta içinde Suriye’ye göndereceklerini söyledi. Daha önce Ä°srail’in talebi üzerine S-300’ün sevkiyatÄ± askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Sputnik’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Åžoygu, “Modern S-300 hava savunma kompleksi iki hafta içinde Suriye ordusuna teslim edilecek. Kompleks, 250 kilometreden uzaktaki hava saldÄ±rÄ± araçlarÄ±nÄ± önleme ve birkaç hava hedefini eÅŸ zamanlÄ± olarak imha etme kapasitesine sahip” dedi.

‘DURUM DEÄžÄ°ÅžTÄ° VE BU BÄ°ZÄ°M YÜZÜMÜZDEN OLMADI’

“2013 yÄ±lÄ±nda Ä°srail tarafÄ±nÄ±n talebi üzerine, sevkiyata hazÄ±r hale getirilmesine ve Suriyeli askerlere eÄŸitim verilmesine raÄŸmen Suriye’ye S-300 sevkiyatÄ±nÄ± durdurduÄŸumuzun altÄ±nÄ± çizmek isterim. Ancak bugün durum deÄŸiÅŸti ve bu bizim yüzümüzden olmadÄ±” diye devam eden Åžoygu, yüksek müdahale dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ve hÄ±zlÄ± atÄ±ÅŸ kabiliyetine sahip S-300’lerin Suriye’nin hava savunma kapasitesini belirgin ÅŸekilde artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

‘SURÄ°YE’YE SALDIRMAYI PLANLAYAN ÜLKELERÄ° DÄ°ZGÄ°NLEYECEK’

Åžoygu, S-300’lerin Suriye’ye saldÄ±rmayÄ± planlayan ülkeler için dizginleyici bir faktör olacaÄŸÄ±nÄ± kaydederek sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “AnlaÅŸÄ±lmadÄ±k amaçlarla Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan geçen yabancÄ± ülkelerin savaÅŸ uçaklarÄ±, kendilerini cezalandÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ hissetmemeli. Her an kendilerine yönelik bir atÄ±m yapÄ±labileceÄŸini, askerlerimize yönelik bir tehdit halinde hedefte olacaklarÄ±nÄ± anlamalÄ±lar. Bu, Suriye’ye saldÄ±ran veya saldÄ±rmayÄ± planlayan ülkelerin suç eylemleri için dizginleyici bir faktör olacak.” (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 14:40

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