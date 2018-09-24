Sıfır zam teklifine Süperpak işçilerinden 'greve devam' yanıtı

İzmir’de 97 gündür grevde olan Süperpak işçileri patronun sıfır zam teklifine 'greve devam' yanıtını verdi.

Metehan UD

İzmir

3 ay süren grev sürecinde ilk kez masaya oturan Süperpak yönetimi işçilere 2018 yılı için bir kez daha sıfır zam ve sonraki iki yıl için enflasyonun üzerinde artış önerdi. Süperpak işçileri de sıfır zamma karşı tavırlarının net olduğunu belirterek ‘greve devam’ dedi.

GREV 97. GÜNÜNDE

Avusturyalı MM Süperpak Şirketi ile Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası arasındaki 4. dönem toplu iş sözleşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine şirketin İzmir Torbalı, Karaman ve Antep’deki fabrikalarında 20 Haziran’da başlayan grev 97. gününe girerken geçtiğimiz hafta ilk kez sendika ile patron temsilcisi masaya oturdu.

İzmir'de sendika genel merkez yöneticileri ile şirketin avukatı arasında yapılan görüşmede, Süperpak yönetimi verdiği teklifi güncelledi. 3 yıllık yeni teklife göre şirket 2018 için yine sıfır zam teklifinde bulundu. 2019 ve 2020 yılları içinde enflasyon ve ek zam önerisinde bulundu. Zam önerisi henüz belli değil iken diğer ekonomik haklarla ilgili maddelerde ise henüz görüşme yapılmadı.

Fotoğraf: Evrensel

SÜPERPARK'IN SIFIR ZAM GEREKÇESİ EKONOMİK 'KRİZ' OLDU

Şirket yönetimi sıfır zamma gerekçe olarak ülkedeki 'krizi'ni ve şirketin zarar etmesini gösterdi. Şirket yönetiminin “2018'i es geçelim. 2019 ve 2020 yılları için sözleşme imzalayalım. Ülkede kriz var. Bu kriz ortamında çalışıp, çarkı döndürelim, işleri rayına sokalım ki size enflasyon ve bir miktar zam verelim” dediği aktarıldı.

İşçiler, patronun teklifini fabrikalarda yaptıkları toplantılarla değerlendirdi. İşçiler bir kez daha ülke şartlarını dikkate aldıklarında sıfır zammın kabul edilemeyeceğine karar verdi ve patrona daha somut teklif getirmesini istedi. Bir sonraki görüşmenin tarihi ise şimdilik belli değil.

'KABUL EDERSEK DİĞER FABRİKALAR DA SIFIR ZAMMI DAYATACAKTIR'

Aldıkları kararla ilgili Evrensel'e açıklamada bulunan Torbalı fabrikası Baştemsilcisi İsmail Güderoğlu, "Sıfır zammın kabul edilecek bir yanı yok. 2018'i boş geçemeyiz. Buna göre gelip masaya otursunlar. Verecekleri rakama göre 3 yıllık sözleşme teklifini de değerlendireceğiz. Sıfır zamma karşı tavrımız net. Bu konudaki kararlılığımız net. 2018 için de ücret artışı teklifi ile gelmezlerse greve devam. Ülkedeki reel enflasyon ve kriz bizim istediğimiz zammı sildi süpürdü. Sıfır zammı kabul edilirsek bu krizin faturası işçilere kesilmiş olacaktır. Ayrıca sıfır zammı kabul edersek diğer örgütlü fabrikalarda da patron bunu sözleşmeyi örnek göstererek işçilere sıfır zammı dayatacaktır. Bunun önüne geçmek için de bu kararı aldık" dedi. Güderoğlu, emek örgütlerine grevleri ile dayanışma çağrısını yineledi.

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Eylül 2018 14:17

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