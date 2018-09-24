'Dink davasÄ±nÄ± daha kaÃ§ heyet gÃ¶recek'

Agos Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Hrant Dinkâ€™in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin kamu gÃ¶revlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n mahkeme heyeti yine deÄŸiÅŸti.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Agos Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine iliÅŸkin kamu görevlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n mahkeme heyeti 19 Eylül 2018 tarihli HSK Kararnamesi ile tamamÄ±yla deÄŸiÅŸti. Yeni heyet, dosyaya bakan üçüncü heyet olacak.

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluÄŸu bulunan Emniyet, Ä°stihbarat ve jandarma görevlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 6’sÄ± tutuklu 85 sanÄ±klÄ± davanÄ±n 80’inci duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanÄ±klarÄ±n gelmediÄŸi duruÅŸmada tutuksuz sanÄ±klar ReÅŸat Altay, Atilla GüçlüoÄŸlu, Metin YÄ±ldÄ±z, Ali Öz ve Ali BarÄ±ÅŸ Sevindik ile taraf avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmayÄ±, Agos Genel YayÄ±n Yönetmeni Yetvart Danzikyan, Hrant’Ä±n ArkadaÅŸlarÄ± ve CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu izledi.

DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K TEBLÄ°Äž EDÄ°LMEDÄ°

Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu’nun 19 Eylül 2018 tarihli kararnamesi ile mahkeme baÅŸkanÄ± Ali Ä°hsan Horasan, Ä°stanbul 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne baÅŸkan olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±. Horasan’Ä±n yerine gazeteci Murat Aksoy ve müzisyen Atilla TaÅŸ’Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu Gülen Cemaatine yakÄ±n medya kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan 29 gazeteci ve yazarÄ±n yargÄ±lamasÄ±nÄ± yapan Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi üyesi Emre Efe ÅžimÅŸek getirildi. Dink davasÄ± heyetinin kÄ±demli üye hakimi Sonat Güvenç de GaziosmanpaÅŸa 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ne atanmÄ±ÅŸtÄ±.

Dink davasÄ±nÄ±n 80. duruÅŸmasÄ±na hakim Ali Ä°hsan Horasan baÅŸkanlÄ±k etti. DuruÅŸma sonunda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n HSK Kararnamesi’ni hatÄ±rlatmasÄ± üzerine Horasan, yetki belgesinin henüz tebliÄŸ edilmediÄŸini, edilene kadar mahkemeye baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸini söyledi. DuruÅŸmada hakimler Alihan Orhan, Fatih Akgün’ün heyetin diÄŸer üyeleri olarak mahkemede görevlendirildikleri, duruÅŸma savcÄ±sÄ± Mehmet YeÅŸilkaya’nÄ±n yerine de Murat DemircioÄŸlu’nun getirildiÄŸi görüldü. Heyet deÄŸiÅŸikliÄŸi sebebiyle duruÅŸmada taraf avukatlarÄ±nÄ±n talepleri alÄ±ndÄ±. Dink Ailesi avukatlarÄ±ndan Hakan BakÄ±rcÄ±oÄŸlu, dönemin MÄ°T Ä°stanbul Bölge BaÅŸkanÄ± Ahmet Köksoy’un tanÄ±k olarak dinlenmesini istedi. DuruÅŸmaya yarÄ±n devam edilecek.

FotoÄŸraf: Cansu PiÅŸkin/ Evrensel

‘DÄ°NK DAVASI DAHA KAÇ HEYET GÖRECEK’

DuruÅŸma öncesinde adliye önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan Hrant'Ä±n ArkadaÅŸlarÄ± “Hrant için adalet için” pankartÄ± açtÄ±. AçÄ±klamaya CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu da katÄ±ldÄ±.

Hrant'Ä±n ArkadaÅŸlarÄ±ndan Bülent AydÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Bu hafta 23'üncü duruÅŸma haftasÄ± olacaktÄ± ve 10 önemli tanÄ±k dinlenecekti. Ä°çlerinde dönemin jandarma ve emniyet sorumlularÄ±nÄ±nda olduÄŸu tanÄ±klar. Fakat hafta içinde 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi heyetinin tümden ve bir kez daha deÄŸiÅŸmesi nedeniyle haftalÄ±k duruÅŸma yapÄ±lmayacak. Bugünkü duruÅŸmada heyet, talepleri alacak. BakalÄ±m bu Hrant Dink cinayeti davasÄ± daha kaç heyet görecek. Henüz adaletin neresinde olduÄŸumuzu söyleyemiyoruz. 3 ana iddianame ile birleÅŸen 85 sanÄ±klÄ± davada geçen duruÅŸma dönemin Trabzon Jandarma KomutanÄ± Ali Öz'ünde tahliyesiyle bir yÄ±lda 25 tahliye gerçekleÅŸti. Davada, 6 tutuklu sanÄ±k ve 10 firari sanÄ±k var. Hrant Dink cinayeti henüz aydÄ±nlatÄ±lmadÄ±. BazÄ± kamu görevlileri hakkÄ±nda henüz soruÅŸturma yürütülmedi. SoruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletilmesi talebine henüz yanÄ±t verilmedi. Hrant Dink cinayetiyle ilgisi olan herkes yargÄ±lanana kadar, biz bitti demeden bu dava bitmez.” diye konuÅŸtu.

Dink cinayeti davasÄ±nda sanÄ±k jandarmalar hiÃ§bir ÅŸey hatÄ±rlamÄ±yormuÅŸ

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 14:30

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