Finlandiya HÃ¼kÃ¼metiâ€™nde kÃ¼rtaj Ã§atlaÄŸÄ±

KÃ¼rtaj karÅŸÄ±tÄ± demeÃ§lerinden dolayÄ± Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Soini iÃ§inÂ parlamentoda yapÄ±lan gÃ¼ven oylamasÄ±, hÃ¼kmette Ã§atlaÄŸa yol aÃ§tÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Kürtaj karÅŸÄ±tÄ± demeç ve etkinliklerinden dolayÄ± Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Timo Soini için parlamentoda yapÄ±lan güven oylamasÄ±, Finlandiya Hükümeti’nde çatlaÄŸa yol açtÄ±.

Ulusal Koalisyon Partisi’ne üye iki kadÄ±n milletvekilinin parlamentoda hazÄ±r bulunmasÄ±na raÄŸmen güven oylamasÄ± sÄ±rasÄ±nda oy kullanmamalarÄ±na tepki gösteren Merkez Partisi lideri ve BaÅŸbakan Juha Sipila, “Ben sakin bir insanÄ±m, ama bir sÄ±nÄ±rÄ±m var ve dün bu sÄ±nÄ±r aÅŸÄ±ldÄ±” dedi.

NE OLMUÅžTU?

Soini’nin kürtaj karÅŸÄ±tÄ± demeç vermesi ve etkinliklere katÄ±lmasÄ±na tepki gösteren muhalefette bulunan Sosyal Demokrat Parti, YeÅŸiller, Sol Birlik ve Ä°sveç Halk Partisi, Soini’nin görüÅŸlerinin Finlandiya’nÄ±n dÄ±ÅŸ politikasÄ±nda izlediÄŸi ve savunduÄŸu çizgiye aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirterek DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± için güven oylamasÄ±na gidilmesini talep etmiÅŸti.

Hükümet ortaÄŸÄ± Ulusal Koalisyon Partisi üyesi kadÄ±n milletvekillerinin bazÄ±larÄ± da Soini’nin kürtaj karÅŸÄ±tÄ± tutumunu eleÅŸtirmiÅŸti.

Hükümet MüfettiÅŸine de, konuyu incelemesi için çok sayÄ±da baÅŸvuru yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Parlamentoda yapÄ±lan oylamadan önce görüÅŸlerini açÄ±klayan Hükümet MüfettiÅŸi, Soini’nin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüttüÄŸü için görev dÄ±ÅŸÄ±ndaki serbest zamanlarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kürtaj karÅŸÄ±tÄ± açÄ±klamalarÄ±n sorun oluÅŸturduÄŸu deÄŸerlendirmesini yapmÄ±ÅŸtÄ±.

‘HÜKÜMET DÜÅžER’ BLÖFÜ ETKÄ°LÄ° OLDU

Soini’nin üyesi olduÄŸu ‘Mavi Gelecek’, bakanÄ±n istifaya zorlanmasÄ± durumunda hükümetin istifa etmek zorunda kalacaÄŸÄ± blöfünü yaptÄ±. ArdÄ±ndan da BaÅŸbakan Spilia, Soini için verilen önergenin amacÄ±nÄ±n hükümeti düÅŸürmek olduÄŸunu söyledi.

YabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± ve popülist Gerçek Finiler’den ayrÄ±larak kurulan ‘Mavi Gelecek’in hükümette 5 bakanÄ± ve 18 milletvekili bulunuyor ve partinin çekilmesi durumda hükümet parlamentoda çoÄŸunluÄŸu kaybediyor.

AÄŸustos ayÄ±nda yapÄ±lan kamuoyu yoklamalarÄ±nda yüzde 0.8 oranÄ±nda oy aldÄ±ÄŸÄ± görülen ‘Mavi Gelecek’in blöfü ise etkili oldu. Oylamaya katÄ±lan 100 milletvekili önergeyi reddederken 60 milletvekili Soini’nin görevden alÄ±nmasÄ± için oy kullandÄ±.

OY KULLANMAYANLARA TEPKÄ°LER

‘Gerçek Finliler’, oylamada boÅŸ oy kullanÄ±rken Ulusal Topluluk Partisi üyesi iki kadÄ±n milletvekili; Saara-Sofia Siren ve Jaana Pelkonen oylama sÄ±rasÄ±nda parlamentodaki sÄ±ralarÄ±nda oturmalarÄ±na raÄŸmen oy kullanmadÄ±. Partinin lideri Petteri Orpo, Siren ve Pelkonen’in tutumlarÄ±nÄ± anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

“Hiç kimse Soini için oy kullanmanÄ±n kolaylÄ±ÄŸÄ± veya zorluÄŸunu deÄŸerlendirmemeli. Hiç kimse de onlara baskÄ± yapmamalÄ±” diyerek iki kadÄ±n milletvekili hakkÄ±nda suçlayÄ±cÄ± ifadeler kullanan Merkez Partisi ve Mavi Gelecek’i dolaylÄ± olarak eleÅŸtirdi.

BAKANLIÄžA DEVAM

Soini ise, oylamadan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada evet ve hayÄ±r oylarÄ± arasÄ±nda açÄ±k bir fark olduÄŸunu ve parlamentonun kendisine güven duyduÄŸunu belirterek “YarÄ±n çantamÄ± alÄ±p dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± olarak New York’a gideceÄŸim. Alternatifi eÅŸyalarÄ±mÄ± Volva’ya yükleyerek eve gitmekti” dedi.

BaÅŸbakan Sipila, Merkez Partisi’nin geleneklere uymayan bir biçimde köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledikten sonra “Ben politikanÄ±n bu kÄ±smÄ±nÄ± asla anlayamayacaÄŸÄ±m” ifadeleriyle hükümet ortaÄŸÄ± Ulusal Koalisyon Partisi’nin tutumuna tepki gösterdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 12:19

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