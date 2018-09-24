GÃ¶kgedik KÃ¶yÃ¼ndeki aÄŸaÃ§ kesimi ikinci kez durduruldu

YataÄŸan GÃ¶kgedik KÃ¶yÃ¼'ndeki madeninin saha geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lan aÄŸaÃ§ kesimleri kÃ¶ylÃ¼ler tarafÄ±ndan bir kez daha durduruldu.

MuÄŸla'nÄ±n YataÄŸan ilçesindeki Gökgedik Köyü ile KatrancÄ± Köyü arasÄ±ndaki, Global Holding bünyesindeki Straton Madencilik firmasÄ± tarafÄ±ndan 4 yÄ±l önce cam ve seramik sanayisinde ham madde olarak kullanÄ±lmak için açÄ±lan feldispat madeni çevreye zarar vermeyi sürdürüyor. ValiliÄŸin, 'ÇED Gerekli DeÄŸildir' kararÄ± ile çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan maden, çalÄ±ÅŸma sahasÄ±nÄ± büyütmek isteyince bir kez daha aÄŸaç katliamÄ±na baÅŸladÄ±.

Yeni proje alanÄ±nda 3 bine yakÄ±n çam fÄ±stÄ±ÄŸÄ± aÄŸacÄ± bulunuyor. Ä°lk kesim esnasÄ±nda bin 200 civarÄ±nda aÄŸaç kesilirken dün sabah yeni kesimler yaÅŸandÄ± ancak bu sefer köylülerin daha hÄ±zlÄ± müdahale etmesi ile kesimler kÄ±sa sürede sonlandÄ±rÄ±ldÄ±. Köylülerin geçim kaynaklarÄ± olan aÄŸaçlar için baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu nöbet sürüyor. Kesilen aÄŸaçlar arasÄ±nda 500-800 yÄ±llÄ±k aÄŸaçlar da bulunuyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

Maden sahasÄ±, evlerin 500 metre yakÄ±nÄ±ndaki iken alandaki patlama ve taÅŸ kÄ±rma iÅŸlemlerinden dolayÄ± köylüler, saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ±n, hayvanlarÄ±nÄ±n, sularÄ±nÄ±n ve çam aÄŸaçlarÄ±nÄ±n zarar gördüÄŸünü dile getiriyorlar. Köylüler, son verilen ÇED kararÄ±nÄ±, yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±. YataÄŸan 2. Ä°dari Mahkemesi Gökgediklilerin taleplerini haklÄ± bularak yürütmeyi durdurma kararÄ± verdi. KararÄ± DanÄ±ÅŸtay'a taÅŸÄ±yan ÅŸirket yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± bozdu. Kapasite artÄ±rÄ±mÄ± sahasÄ±nda pasa döküm alanÄ± ve yol yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

'BÄ°R KÄ°ÅžÄ°NÄ°N ÇIKARI KÖYDEN ÜSTÜN'

Evrensel'e konuÅŸan Gökgedik Köylülerinden Hüseyin "Bu aÄŸaçlar bize atamÄ±zdan dedemizden kalan miras. Toz, dinamit ve gürültüden dolayÄ± problemler yaÅŸÄ±yoruz. Bir kiÅŸinin çÄ±karÄ± 300-500 kiÅŸiden daha üstün olmuÅŸ. Bu sahadaki maden çalÄ±ÅŸmalarÄ±n durmasÄ±nÄ± istiyoruz. Köye dÄ±ÅŸarÄ±dan gelenler rahat nefes alamÄ±yor. 7/24 taÅŸ kÄ±rma tesisi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Köyü tamamen bitirmek istiyorlar. Bizi hasta edip öldürecekler. Ä°zin veriyorlar ama burada yaÅŸam var mÄ± düÅŸünmüyorlar. 2012'den beri mücadele ediyoruz ama devlet yasal deyip izin vermiyor. YargÄ± sürecinin uzun sürmesi insanlarÄ± yÄ±ldÄ±rÄ±yor. Gece kesim yapÄ±lÄ±r mÄ± hiç? YangÄ±ndan mal kaçÄ±rÄ±rcasÄ±na çalÄ±ÅŸma yapmak istiyorlar" dedi. (MuÄŸla/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 12:10

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