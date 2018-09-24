Gazzeâ€™deki BM kurumlarÄ±nda grev

Gazze Åžeridiâ€™nde bulunan BirleÅŸmiÅŸ Milletler Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m AjansÄ±â€™na baÄŸlÄ± kurumlarda 13 bin Ã§alÄ±ÅŸan bugÃ¼n iÅŸ bÄ±raktÄ±.

Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki Gazze Åžeridi’nde bulunan BirleÅŸmiÅŸ Milletler Filistinli Mültecilere YardÄ±m AjansÄ±’na (UNRWA) baÄŸlÄ± kurumlarda, mali kriz yaÅŸayan ajansÄ±n çok sayÄ±da personelini iÅŸten çÄ±karma kararÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla grev ilan edildi.

13 BÄ°N ÇALIÅžAN Ä°Åž BIRAKTI

UNRWA ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Emir el-Mishal, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, UNRWA’ya baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k kurumlarÄ± ve tedarik merkezlerinde, ajansÄ±n faaliyetlerinde kÄ±sÄ±tlamaya gitmesi ve çok sayÄ±da çalÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸ akdini feshetmesine tepki gösterilerek iÅŸ bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

13 bin çalÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸ bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mishal, UNRWA, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸten çÄ±karma kararÄ±nÄ± iptal ederek, taleplerine cevap verene kadar eylemleri sürdüreceklerini dile getirdi.

ABD GEREKÇESÄ°YLE ATIYORLAR

UNRWA, ABD’nin kendisine yaptÄ±ÄŸÄ± 365 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n 300 milyon dolarÄ±nÄ± dondurmasÄ± nedeniyle ciddi mali kriz yaÅŸÄ±yor.

AjansÄ±n Acil Durum ProgramÄ± kapsamÄ±nda çalÄ±ÅŸan 113’ü Gazze’den 154’ü BatÄ± Åžeria’dan 250 kiÅŸinin, geçici iÅŸ akdinin yenilenmeyeceÄŸi, yaklaÅŸÄ±k 900 kiÅŸinin de 2018 yÄ±lÄ± sonuna kadar kÄ±smi çalÄ±ÅŸmaya sevk edildiÄŸi belirtilmiÅŸti.

Mishal daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, UNRWA bünyesinde bu yÄ±lÄ±n sonuna kadar yaklaÅŸÄ±k bin çalÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸten çÄ±karÄ±lma tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu, bazÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n herhangi bir gerekçe belirtilmeden iÅŸ akdinin daimiden geçiciye dönüÅŸtürüldüÄŸünü kaydetmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 11:59

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