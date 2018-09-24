Ferhat Tunç'a Twitter paylaşımları nedeniyle 9 yıla kadar hapis istemi

Sanatçı Ferhat Tunç'un 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın karar duruşması yarın İstanbul Adliyesi'nde görülecek.

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında 'terör örgüt propagandası' suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması 25 Eylül Salı günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülecek.

2015 ve 2016 yıllarında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek hakkında dava açılan Tunç'un 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Sanatçı Ferhat Tunç’u “PKK, KCK, YPG ve YPJ”nin propagandasını yapmakla suçlanıyor. Suçlamaya dayanak olarak ise, Tunç’un sosyal medya hesaplarından YPG’lilerin fotoğrafları ile Abdullah Öcalan ile ilgili, “Milyonlarca bir halkın önderim dediği Öcalan ile ilgili endişeler giderilmelidir, tecridin son bulması için...” şeklinde paylaşımlar yapması gösterildi.

Ferhat Tunç, "Sanatçılardan insanın umudunu, kederini yok sayması değil, bunu duyması, sahiplenmesi, bir biçimde ifade etmesi ve yeni olanaklar için ilham vermesi beklenmelidir" diyerek, suçlamaları kabul etmediğini, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Tunç açıklamasında "Bir süredir biz şanssız olabiliriz ama böyle karanlık zamanların kalıcı olma şansı da yok. Bu zamanları sinerek, susarak değil, inandığım her ne varsa onları daha gür seslendirerek geçirmeye kararlıyım. Bunun için ne bir hapis cezası ne de ölüm tehditlerinin karşılığı olabilir." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 24 Eylül 2018 11:13

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