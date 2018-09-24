'Krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸÃ§i ve emekÃ§iler deÄŸil, yaratanlar Ã¶desin'

Emek Partisi Buca Ä°lÃ§e Ã–rgÃ¼tÃ¼ 'ekonomik kriz' gerekÃ§esiyle yapÄ±lan zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ± ve iÅŸten Ã§Ä±karmalara karÅŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Emek Partisi Buca Ä°lçe Örgütü, temel tüketim mallarÄ±na yapÄ±lan zamlarÄ±n geri çekilmesi, asgari ücretin kayÄ±plarÄ± karÅŸÄ±layacak ÅŸekilde yükseltilmesi, tüm çalÄ±ÅŸanlara ve emeklilere ek zam verilmesi, kriz bahanesiyle iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n yasaklanmasÄ± talepleriyle Buca-Koop pazaryerinde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Pazardaki vatandaÅŸlarÄ±n da alkÄ±ÅŸlarla destek verdiÄŸi, "YapÄ±lan zamlar geri alÄ±nsÄ±n", "Krizin yükü patronlara", "Ä°ÅŸ ekmek özgürlük", "iÅŸten atmalar yasaklansÄ±n", "ElektriÄŸe deÄŸil maaÅŸlara zam" sloganlarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde açÄ±klama Emek Partisi üyesi Gülhan TarancÄ± Ünal tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±.

Ünal yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ekonominin bugün içine girdiÄŸi bunalÄ±mÄ±n kapitalist sömürü sistemi ve baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k iliÅŸiklileri olduÄŸunu, ErdoÄŸan ve hükümetinin izlediÄŸi ekonomi politikalarÄ±nÄ±n bu süreci tetiklediÄŸini belirterek, “Tek adam tek parti yönetimi halkÄ± ve ülkeyi deÄŸil, yerli yabancÄ± tekelleri, kendi yandaÅŸ, tekelci sermaye kesimlerini kurtarmak için çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. SabancÄ±, Ülker, Koç, Albayrak, Cengiz Ä°nÅŸaat gibi yerli ve yandaÅŸ ÅŸirketlerin vergi borçlarÄ± silinmiÅŸ üstüne hazineden teÅŸvik verilmiÅŸtir” dedi.

Ünal, iktidar ve iÅŸbirlikçi tekellerin büyüdüÄŸünü, baÅŸta iÅŸçiler ve emekçiler olmak üzere halkÄ±n daha da yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “AlÄ±m gücü düÅŸüyor, maaÅŸlar vergi kesintileri ve enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda hÄ±zlÄ±ca eriyor. Enflasyon son 13 yÄ±lÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ± ve yüzde 20’ye dayandÄ±. 1 Eylül gecesi Elektrikte tek zamanlÄ± tarife fiyatÄ±na yüzde 15, doÄŸalgaza ise yüzde 9 zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Tüm temel tüketim mallarÄ±na zamlar yapÄ±ldÄ± ve yeni zamlarÄ±nda geleceÄŸi bugün ortadÄ±r. Tüm bunlar yetmezmiÅŸ gibi Katar’dan 500 milyon dolarlÄ±k uçak, tek saray yetmezmiÅŸ gibi Malazgirt’e saray sözü veriliyor. Ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bugünlerde kemer sÄ±kacaÄŸÄ±z derken kimlerin kemer sÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± bir kez daha görüyoruz. Bizler, iÅŸçiler ve emekçilere bu krizin faturasÄ±nÄ±n yÄ±kmak için her koldan saldÄ±rÄ±yorlar” dedi.

'BAÅžKA Ä°SMAÄ°L DEVRÄ°MLER ÖLMESÄ°N DÄ°YE'

Kocaeli de bir süredir iÅŸsiz olan torna iÅŸçisi Ä°smail Devrim’in oÄŸluna okul pantolonu alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar ettiÄŸi ve cebinden sadece 20 lira çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ünal, çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n gün geçtikçe daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸten atmalar, ücretsiz izinler, karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z fazla mesailer, telafi çalÄ±ÅŸmalarÄ±, ücretsiz izin dayatmalarÄ± ve olabildiÄŸince düÅŸük ücretlere razÄ± olarak çalÄ±ÅŸmanÄ±n her geçen gün artmakta olduÄŸunu belirterek, “Bu krizin yükünü kim yaratmÄ±ÅŸsa o ödemelidir. FedakârlÄ±ÄŸÄ± iÅŸçi ve emekçiler deÄŸil, krize neden olanlar yapmalÄ±dÄ±r. KiÅŸisel servetleri liranÄ±n deÄŸerinin düÅŸmesiyle bir gecede katlanan büyük sermaye sahipleri, holding zihniyetiyle örgütlenen siyasi iktidar, eÅŸ dost akraba kayÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla palazlanmÄ±ÅŸ ÅŸirketler, servetlerine servet katarken halktan fedakârlÄ±k bekleyemezler.

Sorumlusu olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸsizlikle, açlÄ±kla ve daha fazla yoksullukla ödememenin yolu taleplerimiz için birleÅŸerek ve örgütlenerek mücadele etmekten geçiyor. TornacÄ± iÅŸçi Ä°smail Devrim’ler bir daha ölmesin diye mücadele etmeliyiz. Ülkenin gerçek anlamda emperyalist dayatmalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmamasÄ± için, iÅŸbirlikçi tekelci burjuvazinin egemenliÄŸinden kurtulmasÄ± için, halk demokrasisi ve halkÄ±n gerçek egemenliÄŸi için mücadeleyi yükseltmekten baÅŸka çare yoktur” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 11:14

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