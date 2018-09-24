Nijer'deki sellerde 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Nijerâ€™de Niamey'in yanÄ± sÄ±ra Agadez ve Zinder kentlerindeki yaÄŸÄ±ÅŸlar sonrasÄ± 22 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.

BatÄ± Afrika ülkesi Nijer'de temmuz ayÄ±ndan bu yana etkili yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± sellerde 22 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Yerel basÄ±ndaki haberlere göre, temmuz ayÄ±nda baÅŸlayan yaÄŸmur sezonunda baÅŸkent Niamey'in yanÄ± sÄ±ra Agadez ve Zinder kentlerinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar sele yol açtÄ±.

Sellerde 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Temmuz ayÄ±ndan bu yana devam eden yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sebep olduÄŸu sel ve su taÅŸkÄ±nlarÄ±ndan 130 bin kiÅŸinin etkilendiÄŸi sanÄ±lÄ±yor.

Sel nedeniyle 30 bin hayvan telef olurken 8 bin hektardan fazla ekili tarÄ±m alanÄ± zarar gördü.

Ülkede geçen yÄ±lki yaÄŸmur sezonunda meydana gelen sellerde 56 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 206 bin kiÅŸi etkilenmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 11:08

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