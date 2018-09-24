Kara ve Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeline â€˜FETÃ–â€™ operasyonu

Kara ve Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±klarÄ±ndaki 'FETÃ–' soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda, 18'i muvazzaf 61 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen ‘FETÖ’ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda görevli 18'i muvazzaf 61 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, örgütün mahrem imamlarÄ±yla sabit telefonlardan periyodik ve ardÄ±ÅŸÄ±k arama sistemiyle haberleÅŸtikleri tespit edilen Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 13 binbaÅŸÄ± ve 12 yüzbaÅŸÄ± ile Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 24 üsteÄŸmen, 7 teÄŸmen ve 5 astsubay hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.

Åžüphelilerden 18'inin görevde olduÄŸu belirtildi.

Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince, ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± için operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 10:57

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