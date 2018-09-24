Endonezya'da Anak Krakatau YanardaÄŸÄ± faaliyete geÃ§ti

Endonezya'da Anak Krakatau YanardaÄŸÄ±â€™nda cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana 44 kez patlama yaÅŸandÄ±.

Endonezya'da Anak Krakatau (Krakatau'nun ÇocuÄŸu) YanardaÄŸÄ± faaliyete geçti.

Endonezya Meteoroloji, Ä°klim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Lampung kentinde bulunan yanardaÄŸda cuma gününden bu yana 44 kez patlama meydana geldi.

YanardaÄŸdan 200 metre yüksekliÄŸe kadar dumanlar yükseldiÄŸi belirtildi.

Bölgede, yanardaÄŸ çevresinde yaÅŸayanlara güvenli yerlere geçmeleri yönünde uyarÄ± yapÄ±ldÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 09:57

www.evrensel.net