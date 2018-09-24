TanrÄ±kulu: ErdoÄŸan ÅŸimdiden halkÄ± kayyÄ±mlarla tehdit ediyor

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n yerel seÃ§imlere iliÅŸkin sÃ¶zlerini eleÅŸtirdi.

Esra Solin DAL

GeçtiÄŸimiz haftalarda 2019 Mart ayÄ±nda gerçekleÅŸtirilmesi beklenen yerel seçimlerin çok farklÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, HalklarÄ±n Demokratik Partisi’ni (HDP) kastederek, “Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler kusura bakmasÄ±nlar bizden demokratik bir yaklaÅŸÄ±m bekleyemezler” açÄ±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, ErdoÄŸan'Ä±n yerel seçimlere iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya tepki gösterdi.

‘YASALAR BÖLGEYE ÖZGÜ UYGULANIYOR’

ErdoÄŸan'Ä±n parlamentodan geçiremediÄŸi anti demokratik uygulamalarÄ±, Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) geçirdiÄŸini belirten TanrÄ±kulu, “BaÅŸta parlamentodan geçiremediÄŸi kayyÄ±m uygulamalarÄ±nÄ± hayata geçirerek, 90’dan fazla belediye el koydular. Belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n birçoÄŸunu tutukladÄ±lar" dedi. Belediye baÅŸkanlarÄ± hakkÄ±ndaki suç iddialarÄ±na karÅŸÄ± mevzuatÄ±n belli olduÄŸunu kaydeden TanrÄ±kulu, "HaklarÄ±nda bir soruÅŸturma varsa tedbirden Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± görevden uzaklaÅŸtÄ±rabilir. KiÅŸi soruÅŸturmanÄ±n sonucunda aklanÄ±rsa haklarÄ± iade edilir. Bu da 3 aylÄ±k sürelerle olur. Yasal düzenleme böyle olmasÄ±na raÄŸmen burada Demokratik Bölgeler Partili ( DBP) belediyelere karÅŸÄ± bu yasayÄ± hiç uygulamayarak ve bölgeye özgü bir uygulama yaparak tümünü görevden aldÄ±lar. Yerlerine kaymakamlarÄ±, valileri kayyÄ±m olarak atadÄ±lar. Bu doÄŸrudan halkÄ±n iradesini gasp etmektir ve o gaspÄ± da bugüne kadar sürdürüyorlar” dedi.

‘ERDOÄžAN HALK SEÇSÄ°N BEÄžENMEZSEM KAYYIM ATARIM DÄ°YOR’

YaklaÅŸan yerel seçimler öncesi ErdoÄŸan’Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±, bölge belediyelerine yönelik kayyÄ±m politikalarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmeyeceÄŸine iÅŸaret eden TanrÄ±kulu, ÅŸunlarÄ± söyledi: “ErdoÄŸan seçim yapÄ±lmadan halka ÅŸunu diyor. ‘Bizim irademize veya bizim siyasal tercihlerimize aykÄ±rÄ± bir uygulama olursa KayyÄ±m yeniden devreye girer’ demektir. Peki bunun adÄ± nasÄ±l seçim olacak ve siz nasÄ±l demokrasiden bahsedeceksiniz. Burada yaÅŸayan yurttaÅŸlar en temel haklarÄ± olan seçme ve seçilme hakkÄ±na nasÄ±l güvenecekler. Oldu olacak doÄŸrudan bölgelere bir bölge valisi atasÄ±n, bütün bölgeliyi de onunla idare etsin. GidiÅŸat da bunu gösteriyor zaten. Buradaki yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Türkiye’deki diÄŸer yerlerdeki yurttaÅŸlardan farklÄ± olarak seçme ve seçilme haklarÄ± yoksa o zaman nasÄ±l bir arada yaÅŸayacaÄŸÄ±yÄ±z, nasÄ±l birlikte yaÅŸayacaÄŸÄ±z. Oy vereceksin, oyunu ve seçtiÄŸin insanÄ± Ankara saymayacak. ErdoÄŸan bu benim siyasi tercihime göre deÄŸil diyecek. Bunu kabul etmemiz mümkün deÄŸil."

‘HALK HÄ°ÇBÄ°R ZAMAN KAYYIMLARI KABULENMEMÄ°ÅžTÄ°R’

Bölge halkÄ±nÄ±n kendi seçtikleri belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n yerine kayyÄ±m atanmasÄ±nÄ± hiçbir zaman kabullenemediÄŸini aktaran TanrÄ±kulu, “Mahalli idareler ve yerel yönetimler halka en yakÄ±n yerel yönetim odaklarÄ±dÄ±r. O yerelin yurttaÅŸlarÄ±nÄ±n seçmenlerin seçtiÄŸi insanlardÄ±r. Belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± senin gördüÄŸün önceden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±n insanlarÄ± seçersin, veya büyük bir siyasal vizyonda bakarsÄ±n ona göre seçersin, ya da siyasal tercihine göre seçersin; gelen kayyÄ±mlar ise Türkiye’nin deÄŸiÅŸik yerlerinde görev yapmÄ±ÅŸ DiyarbakÄ±r’la bölgeyle alakasÄ± olmayan, kayyÄ±m olarak atandÄ±klarÄ± il ve ilçeyle alakasÄ± olmayan insanlardÄ±r. Devletin kaymakamÄ±, valisi olmak ayrÄ± bir ÅŸeydir, halkÄ±n seçtiÄŸi belediye baÅŸkanÄ± olmak baÅŸka bir ÅŸeydir. Çok da güzel icraat yapsÄ±nlar, ki öyle bir ÅŸey de yok, yine bu halkÄ±n seçtiÄŸi insanlar olmadÄ±klarÄ± için bunun halkta bir karÅŸÄ±lÄ± olmayacaktÄ±r” diye konuÅŸtu.

‘HALKIN SEÇME VE SEÇÄ°LME HAKKINA AYKIRIDIR ’

Belediyelere kayyÄ±mlarÄ±n atanmasÄ±na karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade eden TanrÄ±kulu, "20 Temmuz’da OlaÄŸanüstü Hal ile yapÄ±lan demokrasiye karÅŸÄ± bir darbeydi. Ve Türkiye ÅŸu anda OlaÄŸanüstü Hal kalkmÄ±ÅŸ olsa bile olaÄŸan koÅŸullarla yönetilmiyor ve kayyÄ±m bunlarÄ±n en büyük icraatÄ±. Bu günden önümüzde yapÄ±lacak seçimlere dönük bu tür açÄ±klamalar aslÄ±nda ErdoÄŸan’Ä±n yerel seçimlerden beklentisinin ne olduÄŸunu da ortaya koyuyor. Bu demokrasi deÄŸil ‘her koÅŸulda benim istediÄŸim olacak, benim istediÄŸim olmazsa yine ben kendi istediÄŸimi yaptÄ±racaÄŸÄ±m’ demeye getiriyor. Seçme ve seçilme hakkÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r, böyle bir ÅŸeye asla izin vermeyeceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 09:27

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