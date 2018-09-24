Meteoroloji'den Ä°stanbul aÃ§Ä±klamasÄ±: SÄ±caklÄ±k 8-9 derece dÃ¼ÅŸecek

Meteoroloji'ye gÃ¶re yarÄ±ndan itibaren soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava etkili olacak. Karadeniz ise kutuplardan gelen soÄŸuk havanÄ±n etkileÅŸimine girecek.

Ä°stanbul'da hava sÄ±caklarÄ± yarÄ±n ortalama 8-9 derece dÃ¼ÅŸecek. Ä°stanbul'un yanÄ±sÄ±ra Marmara geneli ve Karadeniz'de salÄ± ve Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava etkili olacak.

Meteoroloji 10. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ise Karadeniz BÃ¶lgesi, salÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren oldukÃ§a serin olan yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek.

Meteoroloji 10. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Karadeniz BÃ¶lgesi olarak SalÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren oldukÃ§a serin olan yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin etkisi altÄ±nda kalacaÄŸÄ±z. AÅŸÄ±rÄ± yÃ¼ksek deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± anomalisine sahip Karadeniz ile kutuplardan gelen soÄŸuk havanÄ±n etkileÅŸimine hep birlikte ÅŸahit olacaÄŸÄ±z" ifadesi yer aldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

HaftalÄ±k Tahmin (24- 30 EylÃ¼l 2018) pic.twitter.com/FP1dE3eoWA â€” Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 23 EylÃ¼l 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 09:13

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