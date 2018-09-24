Balkanlardan soÄŸuk hava geliyor, sÄ±caklÄ±klar 8-15 derece dÃ¼ÅŸecek

Ä°stanbul'da hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± yarÄ±n 8-9 derece dÃ¼ÅŸecek. SoÄŸuk hava Ã¼lke Ã§apÄ±nda etkili olacak. SÄ±caklÄ±klarÄ±n perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ tekrar yÃ¼kselmesi bekleniyor.

Ä°stanbul'da hava sÄ±caklarÄ± yarÄ±n ortalama 8-9 derece düÅŸecek. Ä°stanbul'un yanÄ±sÄ±ra Marmara geneli ve Karadeniz'de salÄ± ve çarÅŸamba günü yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava etkili olacak.

Meteoroloji 10. Bölge MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre ise Karadeniz Bölgesi, salÄ± gününden itibaren oldukça serin olan yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek.

Meteoroloji 10. Bölge MüdürlüÄŸü'nün sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Karadeniz Bölgesi olarak SalÄ± gününden itibaren oldukça serin olan yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin etkisi altÄ±nda kalacaÄŸÄ±z. AÅŸÄ±rÄ± yüksek deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± anomalisine sahip Karadeniz ile kutuplardan gelen soÄŸuk havanÄ±n etkileÅŸimine hep birlikte ÅŸahit olacaÄŸÄ±z" ifadesi yer aldÄ±.

HaftalÄ±k Tahmin (24- 30 Eylül 2018) pic.twitter.com/FP1dE3eoWA — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 23 Eylül 2018

BALKANLARDAN GELEN SOÄžUK VE YAÄžIÅžLI HAVA ETKÄ°LÄ° OLACAK

Balkanlar üzerinden gelen soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava yarÄ±ndan itibaren ülke çapÄ±nda etkili olacak.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yarÄ±n kuzeybatÄ± kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, BatÄ± Karadeniz ve Ä°ç Anadolu’nun kuzeybatÄ±sÄ±), 26 Eylül ÇarÅŸamba günü kuzeydoÄŸu ve iç kesimlerde (Orta ve DoÄŸu Karadeniz, Ä°ç Anadolu, Ä°ç Ege ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde) 8 ila 15 derece azalacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Marmara'nÄ±n doÄŸusu, BatÄ± ve Orta Karadeniz ile DoÄŸu Karadeniz'in kÄ±yÄ± kesiminde yarÄ±n saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak bekleniyor.

KARADENÄ°Z'Ä°N KIYISINDA VE SAKARYA ÇEVRESÄ°NDE KUVVETLÄ° YAÄžIÅž BEKLENÄ°YOR

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Karadeniz Bölgesi kÄ±yÄ± illeriyle Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

ÇarÅŸamba günü yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yurdun kuzey kesimlerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Marmara'nÄ±n güney ve doÄŸusu, Karadeniz Bölgesi, KÄ±rÄ±kkale ve Yozgat ile Ankara'nÄ±n güney ve doÄŸusunun saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olacaÄŸÄ± öngörülüyor.

ANKARA'DA ÇARÅžAMBA GÜNÜ EN YÜKSEK SICAKLIK 16 DERECE

Ankara'da havanÄ±n genellikle parçalÄ± ve çok bulutlu geçeceÄŸi, çarÅŸamba kÄ±sa süreli hafif saÄŸanak görülebileceÄŸi ancak kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hissedilir derecede azalacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. En yüksek hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n çarÅŸamba günü 16 dereceye kadar düÅŸmesi bekleniyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n perÅŸembe sadece Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda süreceÄŸi ancak soÄŸuk havanÄ±n kuzey ve iç kesimlerde etkili olmaya devam edeceÄŸi, yurdun güneybatÄ±sÄ±ndan itibaren hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yükselmeye baÅŸlamasÄ± bekleniyor.

RüzgarÄ±n salÄ± ve çarÅŸamba Marmara, Ege, Karadeniz ve Ä°ç Anadolu bölgelerinde kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fÄ±rtÄ±nayla hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda kÄ±sa sürede beklenilen ani ve hissedilir deÄŸiÅŸimlerin meydana getireceÄŸi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± da dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 13:55

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