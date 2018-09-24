'Her ÅŸeye zam geldi ama hala aynÄ± Ã¼crete Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz'

Manisa'nÄ±n Saruhan ilÃ§esine gelen mevsimlik tarÄ±m iÅŸÃ§isi kadÄ±nlar, dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cretle gÃ¼vencesiz Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ruken DEMÄ°R

AyÅŸe SÜRME

Ege bölgesine mevsimlik iÅŸçi olarak gelen kadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± her geçen gün aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor. Manisa’nÄ±n Saruhan ilçesinde yaÅŸayan mevsimlik tarÄ±m iÅŸçisi kadÄ±nlar, ekonomik sebeplerden dolayÄ± barÄ±nma ve saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yor. KadÄ±nlar gün doÄŸumundan gün batÄ±mÄ±na kadar güvencesiz ve düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸmak zorunda kalÄ±rken, 14 saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 50 TL oluyor.

CAMÄ°DEN BÄ°DONLAR Ä°LE SU TAÅžIYORLAR

Sosyal güvenceden yoksun, temel saÄŸlÄ±k hizmetlerinden ve eÄŸitim haklarÄ±ndan mahrum olan mevsimlik kadÄ±nlar, derme çatma çadÄ±rlarda yaÅŸÄ±yor. AkÅŸam eve geldiklerinde çadÄ±rdaki tüm iÅŸler de omuzlarÄ±na kalÄ±yor. KadÄ±nlar akÅŸam geç saatlerde Saruhan ilçesinde bulunan camiden bidon ÅŸiÅŸelere su doldurarak çadÄ±rlara taÅŸÄ±yor. Toz ve toprak içerisinde çadÄ±r kenarÄ±nda kurduklarÄ± mutfak ÅŸeklinde erzaklar ile yemeklerini yapÄ±yor. KurduklarÄ± çadÄ±rda elektrikleri olmayan kadÄ±nlar, ilçede bulunan ailelerden birkaç halÄ± idare edebiliyor.

‘BÄ°ZÄ° SÖMÜRÜYORLAR’

TarÄ±m iÅŸçiliÄŸi yapan 6 çocuk annesi Songül Keçer, küçük yaÅŸtan beri mevsimlik tarÄ±m iÅŸçiliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. EÅŸinin de kendisi gibi tarÄ±m iÅŸçisi olduÄŸunu belirten Keçer, ev kiralarÄ± yüksek olduÄŸu için çadÄ±rda yaÅŸamak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Keçer ÅŸunlarÄ± söyledi: “SÄ±caklarÄ±n tam baÅŸlamasÄ± ile Manisa’ya geliyoruz. 6 ay çalÄ±ÅŸÄ±yoruz 6 ay da evimizde oturuyoruz. Evimiz, hiç bir ÅŸeyimiz yok. Geçimimizi saÄŸlayamÄ±yoruz. Burada ÅŸuan 3 aile çadÄ±r yaÅŸÄ±yoruz. KÄ±ÅŸ ayÄ± geliyor. Biz Ekim ayÄ±nÄ±n ortasÄ±nda Suruç’a gideceÄŸiz. Geçenlerde bir fÄ±rtÄ±na esti çadÄ±rÄ±mÄ±zÄ±n naylonunu yÄ±rttÄ± biz toz duman içinde kaldÄ±k bundan dolayÄ± sabaha kadar uyuyamadÄ±k. Mevsimlik tarÄ±m iÅŸçisi olmak çok zahmetlidir. Kimse senin yanÄ±na gelip seni sormaz ve dayanÄ±ÅŸma göstermez. Herkes çalÄ±ÅŸmak zorunda olduÄŸumuzu bildiÄŸi için bizleri en zor iÅŸlerde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Sabah çÄ±kÄ±yoruz traktörlerin arkasÄ±nda akÅŸama kadar çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Yaz aylarÄ± çok sÄ±cak oluyor. Mecburen de her ÅŸartta çalÄ±ÅŸmayÄ± kabul ediyoruz.”

‘EKONOMÄ°K KRÄ°Z EN FAZLA KADINLARA YANSIYOR’

SigortasÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Keçer, saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n da iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Hasta olduklarÄ±nda bile çalÄ±ÅŸmayÄ± sürdürdüklerini ifade eden Keçer, “Tarladan hasta hasta akÅŸam eve dönüyoruz. O yorgun argÄ±n halde bir de yemek yapÄ±yoruz. Üstüne çocuklara bakÄ±yoruz. OnlarÄ±n üstlerini deÄŸiÅŸtiriyoruz, yÄ±kÄ±yoruz. Banyo yapmak istedik mi ilkin cami ya da mahallede bulunan çeÅŸmelerden su çekiyoruz. Su çekmek çok zor olduÄŸu için her gün banyo yapamÄ±yoruz. Ä°çme suyumuz bile yok. 2 kÄ±zÄ±m okul okuyor, onlar dershaneye gidiyor sÄ±navlara gidecek. ÇocuklarÄ±m daha iyi okullarda okusun, bir mesleÄŸi olsun diye burada çalÄ±ÅŸÄ±yorum” ifadelerini kullandÄ±.

Bütün çalÄ±ÅŸma alanlarÄ±nda kendini hissettiren ekonomik krizin kendilerine de ciddi oranda yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Keçer, “Ekonomik krizi bizi vurdu. ArtÄ±k üretim neredeyse durma noktasÄ±na geldi. Ekonomik krizin en çok zorluÄŸunu biz kadÄ±nlar çekiyoruz. YakÄ±nda bu iÅŸi bile yapamayacaÄŸÄ±z. DüÅŸünün bir ayda yüzde 100 zamlar ile boÄŸuÅŸurken, diÄŸer taraftan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ücret yine 50 TL oluyor. Bu kadar krizin bataklÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸu yerde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bedava muslukta içecek su yok. Ekonomik kriz bizi çok etkiliyor. 4 aile burada yaÅŸÄ±yoruz. 4 ailede 17 büyük 6 küçük çocuk var, bütün bunlarÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± bu kadar düÅŸük ücretle almak kolay iÅŸ deÄŸil” dedi.

‘PAHALILIK VAR AMA ÜCRETLERDE DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K YOK’

Suruç ilçesinden Saruhan’a gelen 65 yaÅŸÄ±ndaki Vahide Çetin ise, tansiyon, ÅŸeker ve ayak liflerinde sorun olmasÄ±na raÄŸmen iÅŸçilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Çetin, “Biz kadÄ±nlar bu kadar tozun pisliÄŸin içerisinde yaÅŸam mücadelesi veriyoruz. Onlarca hastalÄ±k ile boÄŸuÅŸuyoruz. Bu ülkenin liderlerinden ne gördük ki iÅŸverenden hayÄ±r görelim. Türkiye’de ekonomi kötüye gidiyor. Kriz daha da aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±rsa üretim duracak biz de iÅŸimizden olacaÄŸÄ±z. Biz de gidebildiÄŸi yere kadar çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. ÇocuklarÄ±m ile beraber burada çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, o 50 TL’yi alana kadar her türlü hakarete maruz kalÄ±yoruz. Ekonomik kriz ve geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Bir lokma ekmeÄŸimizi bile çalÄ±ÅŸarak helal olma telaÅŸÄ±yla yemeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Her ÅŸeye zam geldi, neye el atsak ateÅŸ pahasÄ± olmuÅŸ durumda. Bu kadar pahalÄ±lÄ±k arasÄ±nda bizim ücretlerde gram deÄŸiÅŸiklik olmuyor. Sonuç bu olunca, bu iÅŸi karÄ±n tokluÄŸuna bile yapamÄ±yoruz. Bayram çocuklarÄ±ma terlik alamadÄ±m, nasÄ±l alabilirim” diye konuÅŸtu. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 09:09

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