Ä°stanbul'da 'FETÃ–' operasyonu: 21 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°stanbul'un 24 ilÃ§esinde 'FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda 21 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul'da 24 ilçede yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 'FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleÅŸme programÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± gerekçesiyle 21 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarÄ±na da el konuldu.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Åžube MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan, 'FETÖ/PDY'ye yönelik 24 ilçede 54 adrese sabah saatlerinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon yapÄ±ldÄ±. Operasyonlarda 21 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, kiÅŸilerin cep telefonu ve bilgisayarlarÄ±na el konuldu. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerin ise daha önceden örgüte ait dershane ve okullarda çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ya da devlet kadrolarÄ±ndan ihraç edilmiÅŸ öÄŸretmenler olduklarÄ± belirlendi. Åžüphelilerin evlerinde yapÄ±lan aramalar devam ediyor. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 08:32

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