Otomotivde Ã–TV dÃ¼zenlemesi Resmi Gazete'de

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile Ã–TV oranlarÄ± iÃ§in taban olarak alÄ±nan matrahlar indirildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n imzasÄ± ile yayÄ±mlanan kararda, 4760 sayÄ±lÄ± Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamÄ±nda yer alan bazÄ± mallarÄ±n ÖTV matrah (vergisiz fiyat) limitlerinin yeniden tespit edildiÄŸi belirtildi.

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc ve altÄ± araçlar için ÖTV matrahÄ±nÄ±n alt limiti yüzde 52 artÄ±ÅŸla 46 bin TL’den 70 bin TL’ye, üst limiti ise yüzde 50 artÄ±ÅŸla 80 bin TL’den 120 bin TL’ye yükseltildi.

MatrahÄ± 70 bin TL’yi aÅŸmayan araçlar için ÖTV yüzde 45, 70 bin lirayÄ± aÅŸÄ±p 120 bin lirayÄ± aÅŸmayanlarÄ±n yüzde 50, matrahÄ± 120 bin TL’yi aÅŸan 1.6 litre ve altÄ± araçlarda ise ÖTVyüzde 60 olacak ÅŸekilde belirlendi. Motor gücü 50 kilovatÄ± geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen elektrik araçlar için ÖTV matrahÄ±nÄ±n limitleri normal motorlu araçlarla aynÄ± olarak belirlendi.

Vergi matrahÄ± 85 bin TL’nin altÄ±ndaki araçlarda ÖTV yüzde 45 olurken, 135 bin TL’yi aÅŸmayanlarda yüzde 50, 135 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ise yüzde 60 olacak. Matrah deÄŸeri 170 bin TL’nin altÄ±ndaki araçlarda ise vergi oranÄ± yüzde 100 olurken, 170 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ÖTV yüzde 110 olarak belirlendi.

Motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçenler için ise limitler 170 bin TL’yi aÅŸmayanlar ve 170 bin TL’yi aÅŸanlar olarak belirlendi. 170 bin TL’yi aÅŸmayanlarÄ±n vergisi yüzde 100 ve 110 olurken, 170 bin TL’yi aÅŸanlarÄ±n ise ÖTV oranÄ± yüzde 160 olarak belirlendi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 08:10

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