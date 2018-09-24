ErdoÄŸan'dan ABD'li ÅŸirketlere: SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸunuzda ben buradayÄ±m

HÃ¼rriyet YazarÄ± Abdulkadir Selvi, ErdoÄŸan'Ä±n ABD'li ÅŸirketlerin temsilcilerine 'SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸunuzda ben buradayÄ±m' dediÄŸini aktardÄ±.

Hürriyet yazarÄ± Abdulkadir Selvi, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ABD'li ÅŸirketlerin temsilcilerine "Kendinizi ülkenizde hissedin. SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸunuzda ben buradayÄ±m” dediÄŸini aktardÄ±.

Abdulkadir Selvi, "ErdoÄŸan’Ä±n AmerikalÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larla toplantÄ±sÄ±nÄ±n perde arkasÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nda ErdoÄŸan'Ä±n 19 Eylül'de ABD'li iÅŸ adamlarÄ±yla düzenlediÄŸi toplantÄ±ya dair ayrÄ±ntÄ±lara yer verdi.

ToplantÄ±ya Microsoft, Citibank, Google, Amazon, Philip Morris, Boeing, Pepsi Cola, Coca Cola ve IBM gibi ÅŸirketlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Selvi, ErdoÄŸan'Ä±n “Serbest piyasa prensiplerinden taviz verilmeyecek” dediÄŸini söyledi.

Selvi, ÅŸöyle devam etti:

â– "3 saat süren toplantÄ± boyunca CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n konuÅŸulanlarÄ± tek tek not almasÄ± dikkatlerden kaçmÄ±yor. 'Efendim, her konuÅŸmayÄ± pür dikkat dinliyor ve not alÄ±yorsunuz. Bugün bu kaçÄ±ncÄ± toplantÄ±nÄ±z, nasÄ±l bu kadar diri kalabiliyorsunuz, bunun formülü nedir' diye soruyorlar. ErdoÄŸan, "Sizlerin heyecanÄ± bizi ayakta tutuyor" diye yanÄ±t veriyor. ErdoÄŸan söz verdiÄŸi ÅŸirket temsilcisine Türkiye'deki faaliyet alanlarÄ± ve ekonomik büyüklükleri hakkÄ±nda bilgi vermelerini istedikten sonra, 'Türkiye'deki yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ± nasÄ±l arttÄ±rabilirsiniz? Bu konuda ne yapabiliriz' diye soruyor. ErdoÄŸan toplantÄ±nÄ±n sonunda ÅŸirket temsilcilerine çok önemli bir güvence veriyor. 'Kendinizi ülkenizde hissedin. SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸunuzda ben buradayÄ±m' diyor. Bunun üzerine AmerikalÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lar, 'BaÅŸka bir ülkede yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±ya böyle bir ortam hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyoruz. Biz çok ÅŸanslÄ±yÄ±z' diye karÅŸÄ±lÄ±k veriyorlar. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 08:00

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