ErdoÄŸan'dan ABD'li ÅŸirketlere: SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸunuzda ben buradayÄ±m

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'li şirketlerin temsilcilerine "Kendinizi ülkenizde hissedin. Sıkıntılı olduğunuzda ben buradayım” dediğini aktardı.

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan’ın Amerikalı yatırımcılarla toplantısının perde arkası" başlığıyla yayımlanan yazısında Erdoğan'ın 19 Eylül'de ABD'li iş adamlarıyla düzenlediği toplantıya dair ayrıntılara yer verdi.

Toplantıya Microsoft, Citibank, Google, Amazon, Philip Morris, Boeing, Pepsi Cola, Coca Cola ve IBM gibi şirketlerin katıldığını vurgulayan Selvi, Erdoğan'ın “Serbest piyasa prensiplerinden taviz verilmeyecek” dediğini söyledi.

Selvi, şöyle devam etti:

■ "3 saat süren toplantı boyunca Cumhurbaşkanı'nın konuşulanları tek tek not alması dikkatlerden kaçmıyor. 'Efendim, her konuşmayı pür dikkat dinliyor ve not alıyorsunuz. Bugün bu kaçıncı toplantınız, nasıl bu kadar diri kalabiliyorsunuz, bunun formülü nedir' diye soruyorlar. Erdoğan, "Sizlerin heyecanı bizi ayakta tutuyor" diye yanıt veriyor. Erdoğan söz verdiği şirket temsilcisine Türkiye'deki faaliyet alanları ve ekonomik büyüklükleri hakkında bilgi vermelerini istedikten sonra, 'Türkiye'deki yatırımlarınızı nasıl arttırabilirsiniz? Bu konuda ne yapabiliriz' diye soruyor. Erdoğan toplantının sonunda şirket temsilcilerine çok önemli bir güvence veriyor. 'Kendinizi ülkenizde hissedin. Sıkıntılı olduğunuzda ben buradayım' diyor. Bunun üzerine Amerikalı yatırımcılar, 'Başka bir ülkede yabancı yatırımcıya böyle bir ortam hazırlandığını düşünmüyoruz. Biz çok şanslıyız' diye karşılık veriyorlar. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Eylül 2018 08:00

