CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Suriye'de operasyon sinyali

ABD'de bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, yeni operasyonlarÄ±n sinyalini verdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ABD'de Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafÄ±ndan organize edilen New York'taki programda konuÅŸtu. ErdoÄŸan, "Ä°nÅŸallah önümüzdeki dönemde FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu da kapsayacak ÅŸekilde, Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz" dedi.

ABD'de bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yeni operasyonlarÄ±n sinyalini verdi. ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan ilgili bölüm ÅŸöyle:

â– "Åžehitler vererek gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz operasyonlar sayesinde 260 binin üzerinde Suriyeli kardeÅŸimizin vatanlarÄ±na dönmesini saÄŸladÄ±k. Son Ä°dlib krizinde olduÄŸu gibi, tek bir sivilin dahi burnunun kanamamasÄ± için diplomatik alanda yoÄŸun çabalar yürüttük. Bu gayretlerimizin meyvesini almaya da baÅŸladÄ±k. "

â– "Bir dönem teröristlerin ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bölgelerde, bugün Suriyeli çocuklar hiçbir korku duymadan okullarÄ±na gidiyor. Afrin'de, El-Bab'da, Cerablus'ta gidiyor. Ä°nÅŸallah önümüzdeki dönemde FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu da kapsayacak ÅŸekilde, Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye'nin geleceÄŸine kasteden çetelerin kökü kazÄ±nana kadar mücadelemizi sürdüreceÄŸiz. AynÄ± ÅŸekilde ilk kÄ±blemiz Kudüs'ü, iÅŸgalcilerin ve Filistinlilere devlet terörü uygulayanlarÄ±n ihtiraslarÄ±na terk etmeyeceÄŸiz. Ä°srail ve Amerikan yönetimlerinin Kudüs'ün izzetini ve onurunu ayaklar altÄ±na alan tacizlerine karÅŸÄ± mücadelemizi diplomaside en üst düzeyde vereceÄŸiz."

â– Siyaset mekanizmasÄ±nÄ±n talep, beklenti ve kaygÄ±larÄ± karar alÄ±cÄ±lara iletmenin en hÄ±zlÄ± yolu olduÄŸuna dikkati çeken ErdoÄŸan, "Bu alanÄ± boÅŸ bÄ±rakan hiçbir grup, sayÄ±sÄ± ne kadar çok olursa olsun hedeflerine ulaÅŸamaz. Bu açÄ±dan AmerikalÄ± MüslümanlarÄ±n son dönemde siyasete ve önümüzdeki seçimlere yönelik artan ilgisini memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Seçimler sonucunda pek çok kardeÅŸimizi temsil ve karar makamÄ±nda da inÅŸallah göreceÄŸimize inanÄ±yorum. Türkiye olarak bu konuda tecrübe paylaÅŸÄ±mÄ±na hazÄ±r olduÄŸumuzu da ifade etmek istiyorum." diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 07:53

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