Gaye BoralÄ±oÄŸlu'dan 'bir intikam romanÄ±': DÃ¼nyadan AÅŸaÄŸÄ±

Yazar Gaye BoralÄ±oÄŸlu ile 'Bir intikam romanÄ±' olarak nitelediÄŸi 'DÃ¼nyadan AÅŸaÄŸÄ±' romanÄ±nÄ± konuÅŸtuk.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

Yazar Gaye BoralÄ±oÄŸlu'nun yeni romanÄ± Dünyadan AÅŸaÄŸÄ±, tarihi çok eskilere dayanan baba-oÄŸul çatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n günümüzdeki halini el alÄ±yor. BarolÄ±oÄŸlu, romanÄ± için “Bugün ÅŸikâyet ettiÄŸimiz pek çok ÅŸeyin müsebbibi olan zihinden aldÄ±ÄŸÄ±m intikamdÄ±r. Bu anlamda bir intikam romanÄ± olduÄŸunu söyleyebilirim” ifadesini kullanÄ±yor. BoralÄ±oÄŸlu, Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ±ndan çÄ±kan romanÄ±yla ilgili sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±.

Ä°çinden geçtiÄŸimiz siyasal iklimi göz önüne aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, Dünyadan AÅŸaÄŸÄ± romanÄ±nÄ±zÄ± aÅŸaÄŸÄ±lara doÄŸru giden memleket halinden bir kesit olarak okumak mümkün mü?

Dünyadan AÅŸaÄŸÄ±’ya bakarak zamanÄ±n ruhunu okumak mümkün diyebiliriz belki. Çünkü memleket hali deyince siyasal, toplumsal olaylardan bir kesit okuyacaÄŸÄ±z gibi anlaÅŸÄ±labilir. Dünyadan AÅŸaÄŸÄ± her ÅŸeyden önce bir karakter romanÄ±dÄ±r. Oldukça riyakâr, kendine Müslüman, hevesli ama sebatkâr olmayan, dertli ama sebeplerini hep baÅŸkalarÄ±nda arayan Hilmi AydÄ±n’Ä± anlatÄ±r. Bir okurum, “Hilmi AydÄ±n aynada görmek istemediÄŸimiz yüzümüz,” demiÅŸti. Pek çoÄŸumuza sirayet etmiÅŸ olan vasat halleri, günümüzün hemen yan yollara sapÄ± veren kolaycÄ± zihniyetini konu alÄ±r Dünyadan AÅŸaÄŸÄ±. Öte yandan modern toplum hayatÄ±nÄ±n ittiÄŸi baÅŸ edilmesi zor yalnÄ±zlÄ±k duygusu, kadim baba-oÄŸul iliÅŸkisinin zamanÄ±mÄ±zdaki ifadesi de kitabÄ±n çerçevesinin içinde yer alÄ±r. Dünyadan AÅŸaÄŸÄ± bugün ÅŸikâyet ettiÄŸimiz pek çok ÅŸeyin müsebbibi olan zihinden aldÄ±ÄŸÄ±m intikamdÄ±r. Bu anlamda bir intikam romanÄ± olduÄŸunu söyleyebilirim.

RomanÄ±n baÅŸkahramanÄ± Hilmi AydÄ±n’Ä±n hikayesi, günümüzde ataerkil anlayÄ±ÅŸÄ± temsil ederken yine romanÄ±n kadÄ±n karakteri Nihan’Ä±n üzerinde ataerkil toplumun kadÄ±n kimliÄŸi üzerindeki etkilerini görüyoruz. Bu baÄŸlamda neler diyeceksiniz?

Erkek ÅŸiddetini, görünür erkek egemenliÄŸini dillendirmek belki bir nebze daha kolay. Ama iÅŸ bununla kalmÄ±yor. Günümüz erkeklik halinin kadÄ±nÄ±n üzerine çöken, tarifi zor, inkâr ve sahteliklerle dolu aÄŸÄ±r bir yükü var. Fark edilmesi, tarif edilmesi, baÅŸa çÄ±kÄ±lmasÄ± daha zor olan gizli bir ÅŸiddet bu. Ä°nsanda vicdan yükleri bÄ±rakan, ÅŸüpheye düÅŸüren, ikircikli bir ÅŸiddet. Belki bu cümleler çoÄŸu erkek için pek bir ÅŸey ifade etmeyecektir ama kadÄ±nlarÄ±n çoÄŸu çok iyi tanÄ±yor. Ben Hilmi AydÄ±n üzerinde bu tür bir erkek halini resmettim.

RomanÄ±nÄ±zda kadÄ±n cinayetleri, Roboskî KatliamÄ±, iÅŸ cinayetlerine dair geliÅŸmelere dair kesitler yer alÄ±rken, Hilmi AydÄ±n karakteri üzerinden vurdumduymazlÄ±ÄŸa iÅŸaret ediyorsunuz. VurdumduymazlÄ±ÄŸa vurgunuzun nedenini açar mÄ±sÄ±nÄ±z?

Bu kÄ±smÄ± abartmamak lazÄ±m. Sadece kÄ±sa bir bölüm. BabasÄ±yla hesaplaÅŸan bir oÄŸlun, duyarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan ötürü babasÄ±na kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÄ±ÅŸa vurduÄŸu cümleler. RomanÄ±n ana meselesi olmasa da karakterin niteliÄŸini tamamlayan bir unsur. Bana soracak olursanÄ±z, vasatlÄ±ÄŸÄ±n ve konfor sevdasÄ±nÄ±n vazgeçilmez sonuçlarÄ±ndan biri vurdumduymazlÄ±k. Aman bana bir ÅŸey olmasÄ±n da ne olursa olsun mantÄ±ÄŸÄ±, insanÄ± kabalaÅŸtÄ±ran, acÄ±masÄ±zlaÅŸtÄ±ran, vicdanlarÄ± kör eden bir mantÄ±k. Zaten vicdan kelimesi de neredeyse tedavülden kalkmak üzere. Vicdan, merhamet, diÄŸerkâmlÄ±k...

‘YAZDIÄžIM HER ÅžEYÄ° GÖZÜMDE CANLANDIRIRIM’

Senarist kimliÄŸiniz de var. Bu kimliÄŸiniz romanÄ±n ÅŸekillenmesine etkisi oldu mu?

Mutlaka olmuÅŸtur. Senaryoda iki ÅŸey çok önemlidir: Birincisi kurgu, ikincisi diyaloglar. Bu iki konuda da senaryo yazdÄ±ÄŸÄ±m zamanlarda çok pratik yapma imkânÄ±m oldu doÄŸal olarak. Bir hikâye nasÄ±l akÄ±cÄ± hale getirilir, nerelerde insan tökezler, bir karakteri yaratÄ±rken nasÄ±l tutarlÄ± olursunuz, onun dünyasÄ±nÄ±, dilini nasÄ±l kurarsÄ±nÄ±z bu konuda epeyce deneyim edindim. AslÄ±nda bütün romanlarÄ±mda ve öykülerimde de bu deneyimin izleri vardÄ±r. Bir de tabii görsel düÅŸünme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± var. Bu bana senaryo yazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir deneyim mi, yoksa zaten böyle düÅŸündüÄŸüm, hayallediÄŸim için mi senarist oldum tam bilemiyorum ama ben yazdÄ±ÄŸÄ±m hemen her ÅŸeyi gözümde canlandÄ±rÄ±rÄ±m. SanÄ±rÄ±m bu nedenle de eleÅŸtirmenler sÄ±klÄ±kla kitaplarÄ±mdaki sinematografik anlatÄ±ma vurgu yaparlar.

Künye:

Dünyadan AÅŸaÄŸÄ±

Gaye BoralÄ±oÄŸlu

Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ±

274 sayfa

GAYE BORALIOÄžLU HAKKINDA

Gaye BoralÄ±oÄŸlu, gazeteci, reklam yazarÄ± ve senaryo yazarÄ± olarak çalÄ±ÅŸtÄ±. AtÄ±f YÄ±lmaz’Ä±n yönettiÄŸi “Eylül FÄ±rtÄ±nasÄ±” filminin senaryosunu yazdÄ±. Ä°lk kitabÄ± Hepsi Hikâye 2001’de, fotoÄŸraflar üzerinden kurguladÄ±ÄŸÄ± romanÄ± Meçhul 2004’te, Aksak Ritim 2009’da, Mübarek KadÄ±nlar 2014’te yayÄ±mlandÄ±. Bir gençlik romanÄ± olan Ä°çimdeki Ses, 2013’te çÄ±ktÄ±. KitaplarÄ± ve öyküleri çeÅŸitli dillere çevrildi. Mi Hatice adlÄ± öyküsü kÄ±sa film olarak çekildi ve çeÅŸitli festivallerde ödüller aldÄ±. Aksak Ritim ile 2011 Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü Mansiyonu’nu, Mübarek KadÄ±nlar ile 2015 Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü kazandÄ±. Almanca’da Der Fall Ä°brahim adÄ±yla yayÄ±nlanan Meçhul romanÄ± 2017 Frankfurt Kitap FuarÄ±’nÄ±n SatÄ±rlar ArasÄ±nda programÄ±na seçildi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 01:12

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