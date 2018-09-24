Ä°syan gÃ¼nlerinde cinayet

Alper Kaya, Adrian McKinty'nin polisiye romanÄ± 'SoÄŸuk Toprak'Ä± yazdÄ±.

Alper KAYA

Politik polisiyenin baÅŸarÄ±lÄ± bir örneÄŸi olan, Adrian McKinty’nin ‘Dedektif Sean Duffy’ serisinin ilk romanÄ± “SoÄŸuk Toprak” baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± sadece bu eksenle sÄ±nÄ±rlamÄ±yor. Okuru mitolojiden müziÄŸe, tarihten güncel politikaya dek pek çok konuda entelektüel bir mücadeleye davet ediyor.

80’li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndayÄ±z. Kuzey Ä°rlanda’dayÄ±z. Peki, neden buradayÄ±z? Çünkü Ä°rlanda Cumhuriyeti Ordusu ve Ä°ngiliz Devleti arasÄ±nda bir çatÄ±ÅŸma var. AçlÄ±k grevlerinin toplumsal bir isyana dönüÅŸmesi an meselesi. Haliyle küçük bir ÅŸehir olan Belfast’te emniyet teÅŸkilatÄ± tüm gücünü bu açlÄ±k grevlerine dair soruÅŸturmalara odaklamÄ±ÅŸ durumda. Tek bir kiÅŸi hariç: Çaylak bir dedektif olan Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Sean Duffy!

Çünkü onun soruÅŸturmasÄ± gereken bir seri katil dosyasÄ± var. FarklÄ± yerlerde bulunan iki eÅŸcinselin cesetlerini birbirine baÄŸlayan pek çok doku var fakat en önemlisi ikisinin elleri kesilmiÅŸ, birbirlerinin yanlarÄ±na bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ. Üstelik, birisi müzik öÄŸretmeni olan bu maktulleri birbiriyle iliÅŸkilendirecek ÅŸekilde bir ÅŸarkÄ±nÄ±n notalarÄ± da olay yerlerinde bulunmuÅŸ.

ÇAYLAK POLÄ°S Ä°MAJINI LAYIKIYLA YERÄ°NE GETÄ°RÄ°YOR

Sean Duffy ile isyan günlerinin gölgesinde yürüttüÄŸü bu cinayet soruÅŸturmalarÄ± vesilesiyle tanÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ama ne tanÄ±ÅŸma! McKinty bizi, insanoÄŸlunun kanayan yaralarÄ±nÄ± seyretmek için bir sandalyeye oturtmuÅŸçasÄ±na bitmek bilmeyen bir bombardÄ±mana tutuyor. Katolikler ve protestanlar çatÄ±ÅŸÄ±yor, fabrikalar kapanÄ±yor, iÅŸsizlik gitgide tÄ±rmanÄ±yor, sinemalar bombalanÄ±yor. Üstelik roman, yakÄ±n tarihten pek çok izleri taÅŸÄ±yor, ki buna Mehmet Ali AÄŸca’nÄ±n Papa suikastÄ± da dâhil.

Sean Duffy, üzerine yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ çaylak polis imajÄ±nÄ± layÄ±kÄ±yla yerine getiriyor. Acemice koÅŸtururken, ancak bir zücaciyeye dalmÄ±ÅŸ fil kadar narin olabiliyor. HoÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bir kadÄ±nÄ±n gönlünü kÄ±rmayÄ± da baÅŸarÄ±yor, ekibini belalÄ± bir semte bodoslama sokup kurÅŸunlarÄ±n odaÄŸÄ±na yerleÅŸtirmeyi de. Ancak Adrian McKinty’nin bilediÄŸi kalemi kendisini hep bu noktalarda belli ediyor ve biz, bir insan hikâyesi okuduÄŸumuzu tek bir satÄ±rda bile unutamÄ±yoruz. Ä°ÅŸte, hepi topu yeni bir polis Duffy. Bir süper kahraman deÄŸil. Sherlock hiç deÄŸil. Ancak kötü bir polis de deÄŸil. YiÄŸidi öldür, hakkÄ±nÄ± yeme.

Cinayet nedir? Neden iÅŸlenir? Bu sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± düÅŸünmek, bir soruÅŸturmanÄ±n baÅŸlÄ±ca vesikasÄ± olsa gerek. Duffy ile birlikte, 80’lere Ä±ÅŸÄ±nlanmÄ±ÅŸ olan bizler de bu sorularÄ± her bölümde kendimize soruyoruz fakat bize eÅŸlik eden, yazÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda da deÄŸindiÄŸim, ÅŸu kültür bombardÄ±manÄ± yok mu! Her bölümde kendisini gösteren, kültürel tarihe imâlÄ± dokunuÅŸlar ve gülümseten detaylar… Hep gülümsemek de olmaz nitekim, dedik ya, isyan günlerindeyiz. EleÅŸtirel yaklaÅŸÄ±mlar, politik polisiyenin ÅŸanÄ±ndandÄ±r. Emniyet teÅŸkilatÄ±ndan IRA’ya, terör gruplarÄ±ndan BirleÅŸik KrallÄ±k’Ä±n yetkililerine dek pek çok kurum, kuruluÅŸ, oluÅŸum McKinty’den nasibini alÄ±yor.

OKUR YEPYENÄ° BÄ°R KARAKTERÄ° DERÄ°NLEMESÄ°NE TANIYOR

Okur ise, arkasÄ±na yaslanÄ±p seyrini sürdürdüÄŸü Kuzey Ä°rlanda’nÄ±n ilk seri katil vakasÄ±nda yepyeni bir karakteri derinlemesine tanÄ±yor. Onun nasÄ±l polis olduÄŸunu, RUC Karakolu’na komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atanana dek geçtiÄŸi yollarÄ± öÄŸreniyor; 30 yaÅŸÄ±ndaki bir Katolik dedektif olarak Protestanlar ile Katoliklerin mütemadiyen çatÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kasabada hayatta kalma çabasÄ±nÄ± izliyor.

Eserin tamamÄ±na dönecek olursak, berrak bir çevirinin de hakkÄ±nÄ± teslim ederek, McKinty’nin titiz ve disiplinli bir iÅŸ çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok rahat söyleyebiliriz. Anlam karmaÅŸasÄ± yaratan ifadeler, gereksiz detaylar, okuyucuyu kandÄ±rarak polisiyeye ihanet ettiren beyhude sapaklar SoÄŸuk Toprak’ta yok. Üstüne üstlük, Poirot polisiyelerine selam çakarcasÄ±na yürüttüÄŸü bir yöntem var ki, bunu keÅŸfedip gülümsemek de SoÄŸuk Toprak’Ä± okuyacak olan türün meraklÄ±larÄ±na kalsÄ±n.

Mezhep, siyasi görüÅŸ, hatta ve hatta müzik zevkinde yol ayrÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± çatÄ±ÅŸmalarla örülü bir kasabada yepyeni bir dedektifi bize takdim ediyor Adrian McKinty.

Ne de iyi yapÄ±yor!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 00:32

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