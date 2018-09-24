2018 FIBA DÃ¼nya KupasÄ±: TÃ¼rkiye, Nijerya'ya 74-68 yenildi

FotoÄŸraf: Pixabay

2018 FIBA DÃ¼nya KupasÄ±: TÃ¼rkiye, Nijerya'ya 74-68 yenildi

    • 24 EylÃ¼l 2018 00:25

    2018 FIBA DÃ¼nya KupasÄ± grup maÃ§Ä±nda TÃ¼rkiye, Nijerya'ya 74-68 yenildi.

    Türkiye A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, 2018 FIBA Dünya KupasÄ± B Grubu ikinci maçÄ±nda Nijerya'ya 74-68 yenildi.

    B grubundaki diÄŸer maçta Avustralya, Arjantin'i 84-43 yendi.

    Türkiye ilk maçÄ±nda Arjantin'i 63-37 yenmiÅŸti. Avustralya ise Nijerya'yÄ± 86-68'le geçmiÅŸti.

    Türkiye son maçÄ±nda grup lideri Avustralya ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Nijerya ise Arjantin'le mücadele edecek. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 00:33
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