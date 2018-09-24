Velilerin kÄ±rtasiye alÄ±ÅŸveriÅŸi: Åžimdilik acil olanlarÄ± ver

20 yÄ±ldÄ±r kÄ±rtasiye iÅŸleten HÄ±dÄ±r DÃ¼ztaÅŸ: Veliler, 'Hocam ÅŸimdilik acil olanlarÄ± ver bize, ben gerisini sonra alÄ±rÄ±m' diyorâ€¦

Birhat ATEÅž

ElazÄ±ÄŸ

Yeni eÄŸitim ve öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na raÄŸmen veliler çocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitim harcamalarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamakta zorlanÄ±yor. Döviz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ ile defter, kalem, kaÄŸÄ±t gibi öÄŸrencilerin sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± kÄ±rtasiye malzemeleri yaklaÅŸÄ±k olarak yüzde yüz zamlandÄ±. ElazÄ±ÄŸ’da 20 yÄ±ldÄ±r kÄ±rtasiye iÅŸleten HÄ±dÄ±r DüztaÅŸ ile yaÅŸanan zamlarÄ±n velilere etkisini konuÅŸtuk.

Dolar artÄ±ÅŸÄ±yla birlikte kÄ±rtasiye ürünlerine zam geldiÄŸini söyleyen HÄ±dÄ±r DüztaÅŸ, “Geçen sene 8 liraya sattÄ±ÄŸÄ±m A4 kâÄŸÄ±dÄ±nÄ± bu sene 22 liraya kendim satÄ±n alÄ±yorum. Bu zamlarla birlikte veliler çocuklarÄ±nÄ±n okul ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmekte zorluk çekiyorlar. Geçen dönem öÄŸretmenler 2 defter istediÄŸinde veliler ‘belki lazÄ±m olur’ diye 3 defter alÄ±yordu. Bu sene iki defter bile alamÄ±yor. ÖÄŸretmenler öÄŸrencilerine alÄ±nmasÄ± gerekenlerin listesini veriyor ama veli o listedekilerin tamamÄ±nÄ± alamÄ±yor. Bana ‘Hocam ÅŸimdilik acil olanlarÄ± ver bize, ben gerisini sonra alÄ±rÄ±m’ diyor. ÇoÄŸu veli ise bitpazarlarÄ±na akÄ±n ediyor. Oradakiler de kalitesiz ve saÄŸlÄ±ksÄ±z oluyor. Ä°nsanlar artÄ±k kaliteye bakmÄ±yor. AlÄ±m gücüne bakÄ±yor. ‘Ben bunu alabilecek durumda mÄ±yÄ±m?’ diyor. Çünkü o kÄ±rtasiye gereçlerini çocuklarÄ±na temin etmek zorunda” diye konuÅŸtu.

BazÄ± öÄŸretmenlerin durumun farkÄ±nda olduÄŸunu belirten HÄ±dÄ±r DüztaÅŸ, “Onlarda maalesef bu konuda bazÄ± tavizler vermek zorunda kalÄ±yor. Geçen dönem tam liste veren öÄŸretmenler bu dönem ‘bir defter, bir kalem alsan yeter’ demek zorunda kalÄ±yor. Yeri geldiÄŸinde öÄŸrencilerin ihtiyaçlarÄ±nÄ± kendi cebinden karÅŸÄ±lÄ±yor. Bu durum öÄŸretmenlere de sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸatÄ±yor” dedi.

'BorÃ§lanarak okul alÄ±ÅŸveriÅŸi yapÄ±yoruz'

Okul alÄ±ÅŸveriÅŸi yapan velilere mikrofon uzattÄ±k, bin ah iÅŸittik

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 01:26

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