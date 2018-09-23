Ãœcreti Ã¶denmeyen Ã§ocuk iÅŸÃ§i 'kundaklama' iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ãœcreti Ã¶denmeyen Ã§ocuk iÅŸÃ§i, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikayÄ± kundaklamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan 17 yaÅŸÄ±ndaki K.D., imalathaneyi ateÅŸe vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Çocuk iÅŸçinin, daha önce aynÄ± firmada çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸten ayrÄ±ldÄ±ktan sonra parasÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± için "kundaklama giriÅŸiminde bulunduÄŸunu" söylediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre olay, 20 Eylül PerÅŸembe günü saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda Metal Sanayi 25'inci Sokak'ta meydana geldi. Sanayide devriye görevini sürdüren polis ekipleri, bir mobilya fabrikasÄ±nÄ±n önünde bulunan kartonlarÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Ä°hbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kÄ±sa sürede söndürdü. Polis ekipleri, güvenlik kameralarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± incelemede, bir kiÅŸinin bisikletle fabrika önüne gelerek kartonlarÄ± ateÅŸe verdiÄŸini, daha sonra da bisikletiyle olay yerinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Büro AmirliÄŸi ekipleri, kamera kayÄ±tlardan yola çÄ±karak 17 yaÅŸÄ±ndaki K.D.'yi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

K.D.'nin daha önce aynÄ± firmada çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸten ayrÄ±ldÄ±ktan sonra parasÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± için "kundaklama giriÅŸiminde bulunduÄŸunu" söylediÄŸi aktarÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Ã‡ocuk iÅŸÃ§iler hayal bile kuramÄ±yor

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 23:39

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