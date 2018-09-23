Kastamonu'da yangÄ±n: 9 ev ve 1 ahÄ±r kÃ¼le dÃ¶ndÃ¼

Kastamonu'nun KÃ¶klÃ¼dere kÃ¶yÃ¼ndeki bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±n, bitiÅŸikteki evlere sÄ±Ã§radÄ±; 9 ev ve 1 ahÄ±r kÃ¼le dÃ¶ndÃ¼.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Köklüdere köyünde meydana gelen yangÄ±nda 9 ev ve 1 ahÄ±r kül oldu. Can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± yangÄ±n belediye ve orman itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

YangÄ±n akÅŸam saatlerinde Araç ilçesine baÄŸlÄ± Köklüdere köyünde meydana geldi. Bir evde henüz belirlenemeyen sebepten çÄ±kan yangÄ±nda alevler bitiÅŸikteki evlere de sÄ±çradÄ±. Köylülerin müdahalesine raÄŸmen mahalle bir anda alev topuna dönüÅŸtü. Ä°hbar üzerine Araç Belediyesi ile ilçe Orman itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin müdüheleleri sonrasÄ± köydeki yangÄ±n kontrol, ormanlÄ±k alana sÄ±çramadan altÄ±na alÄ±nÄ±rken, 9 ev ile 1 aÄŸÄ±r tamamen kül oldu. YangÄ±nda can kaybÄ± ve yaralanan olmadÄ±.

KAYMAKAM GÖRMÜÅž: 9 EV VE 1 AHIR YANDI

Araç ilçe KaymakamÄ± Mustafa GörmüÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada yangÄ±nÄ±n henüz belirlenemeyen bir evden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çÄ±kÄ±ÅŸ sebebinin yapÄ±lacak incelemeler sonrasÄ± belli olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "AkÅŸam saatlerinde baÅŸlayan yangÄ±n sonrasÄ± 9 ev ve 1 ahÄ±r yandÄ±. YangÄ±n tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±" dedi. (Kastamonu/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 22:38

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