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FotoÄŸraf: DHA
Kastamonu'da yangÄ±n: 8 ev kÃ¼le dÃ¶ndÃ¼
23 EylÃ¼l 2018 21:54
Kastamonu'nun KÃ¶klÃ¼dere kÃ¶yÃ¼ndeki bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±n, bitiÅŸikteki evlere sÄ±Ã§radÄ±; 8 ev kÃ¼le dÃ¶ndÃ¼.
Kastamonu'nun Araç ilçesine baÄŸlÄ± Köklüdere köyünde meydana gelen yangÄ±nda 8 ev küle döndü.
Bir evdeki elektrik kontaÄŸÄ±ndan akÅŸam saatlerinde çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen yangÄ±n, bitiÅŸikteki ahÅŸap ve kerpiç evlere sÄ±çradÄ±. Köylülerin müdahalesine raÄŸmen kÄ±sa sürede mahalledeki evler yangÄ±n topuna dönüÅŸtü.
Ä°hbar üzerine olay yerine gelen Araç Belediyesi ile Ä°lçe Orman Ä°tfaiye ekiplerinin müdahale ettiÄŸi yangÄ±n, kontrol altÄ±na alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.
Ä°lk bilgilere göre can kaybÄ± ve yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yangÄ±nla ilgili ekipler çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. (Kastamonu/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 22:00
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