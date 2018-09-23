Ä°ngiltere'nin en bÃ¼yÃ¼k sendikasÄ±: HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri bÄ±rakÄ±lsÄ±n

Ä°ngiltereâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k sendikasÄ± olan UNITE, 'KÃ¶le deÄŸiliz' dedikleri iÃ§in tutuklanan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Arif BEKTAÅž

Londra

Ä°ngiltere’nin yaklaÅŸÄ±k 1.4 milyon üyesiyle en büyük iÅŸçi sendikasÄ± olan UNITE, 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin haklÄ± talepleri için yaptÄ±klarÄ± eyleme yönelik polis ve jandarma saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ± ve tutuklanan 24 iÅŸçinin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Gail Cartmail tarafÄ±ndan Evrensel’in Londra bürosuna gönderilen açÄ±klamada, “Türk Devletine hiç zaman geçirilmeden tutuklanan iÅŸçileri serbest bÄ±rakma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz” denildi.

Ä°nÅŸaat sektörünün tehlikeli bir sektör olduÄŸu fakat yönetimin yaÅŸam ve saÄŸlÄ±k risklerinin önüne geçebilmesinin mümkün olabileceÄŸi kaydedilen açÄ±klamada, “UNITE, havalimanÄ±nÄ±n zamanÄ±nda açÄ±lmasÄ± için tüm kurallarÄ±n ve önlemlerin bir kenara atÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunu öÄŸrenmiÅŸtir. Bu kabul edilemez. Hiç bir proje iÅŸçilerin ve ailelerinin hayatÄ±ndan daha önemli olamaz” denildi.

“Gerekli saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ±nÄ±n yaratÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±, servis ve ulaÅŸÄ±mÄ±n çok kötü olmasÄ±nÄ± ve bunun kazalarla sonuçlanmasÄ±nÄ±, kötü davranÄ±ÅŸlarÄ± ve aylÄ±klarÄ±n ödenmiyor olmasÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz” ifadeleriyle devam eden açÄ±klama, “Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ’in, iÅŸçilere yapÄ±lan bu saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda çok büyük sorumluluklarÄ± var. Tutuklamalar onlarÄ± hiç bir zaman yÄ±ldÄ±ramayacaktÄ±r ve UNITE da sessiz kalmayacaktÄ±r. Biz omuz omuza olmaya, kendi haklarÄ±nÄ± için mücadele eden iÅŸçilerle dayanÄ±ÅŸma içinde olmaya devam edeceÄŸiz. Beraber olunca kazanÄ±rÄ±z” sözleriyle sonlandÄ±rÄ±ldÄ±.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 21:28

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