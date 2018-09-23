UluslararasÄ± Antalya Film Festivaliâ€™nde geri sayÄ±m baÅŸladÄ±

29 EylÃ¼l-5 Ekim tarihleri arasÄ±dan gerÃ§ekleÅŸecek 55. UluslararasÄ± Antalya Film Festivali, 55 filmlik bir program sunacak.

UluslararasÄ± Antalya Film Festivali, 29 Eylül Cumartesi günü kapÄ±larÄ±nÄ± 55’inci kez açacak. 5 Ekim akÅŸamÄ±na kadar sürecek festivalle bir hafta boyunca 55 filmlik bir program sunacak.

Festival, iki Oscar ödüllü Ä°ranlÄ± yönetmen Ashgar Farhadi’nin “Everybody Knows/Herkes Biliyor” filmiyle açÄ±lacak. BaÅŸrollerini Penelope Cruz ve Javier Bardem’in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sürükleyici bir gerilim filmi olan “Herkes Biliyor”, bu yÄ±l Cannes Film Festivali’nin de açÄ±lÄ±ÅŸ filmiydi. Asghar Farhadi, açÄ±lÄ±ÅŸ gecesi filmden önce konuklarÄ± selamlayacak. Festivalde Yönetmen Ferzan Özpetek ve Komedyen Cem YÄ±lmaz’a “YaÅŸam Boyu BaÅŸarÄ± Ödülü” verilecek. “Onur Ödülü” ise Bela Tarr, ItÄ±r Esen ve Ömer VargÄ±’ya takdim edilecek.

10 FÄ°LM YARIÅžACAK

UluslararasÄ± Antalya Film Festivali’nde yarÄ±ÅŸacak filmler de kÄ±sa süre önce belli oldu. YarÄ±ÅŸma kategorisinde 8 uluslararasÄ± ve 2 ulusal film yer alÄ±yor. “Hirokazu Koreeda-Bir Aile Ä°ÅŸi (Shoplifters)”, “Alvaro Brechner-12 YÄ±llÄ±k Gece (A-Twelve-Years-Night)”, “Pawel Pawlikowski-SoÄŸuk SavaÅŸ (Cold War)”, “Nadine Labaki-Capernaum”, “Sergey Dvortsevoy-Ayka”, “Derek Doneen-Kailash”, “Cristine Gallego ve Ciro Guerra- Göç Mevsimi (Birds of Passage)”, “Jafar Panahi-Üç Yüz (Three Faces)”, “Mustafa Karadeniz-ÇÄ±nar (Planetree)”, “Sefa Öztürk Çolak-Güven (Trust)” filmleri ödül için yarÄ±ÅŸacak.

ULUSAL YARIÅžMA Ä°STANBUL’DA

Festival kapsamÄ±nda geçen yÄ±l kaldÄ±rÄ±lan ulusal kategorinin tartÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Festival yönetimi, 55’inci festivalde de tek kategoride devam etme kararÄ±nÄ± sürdürünce 20’nin üzerinde sinema örgütü, festivali boykot çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Sinema örgütleri “55. Ulusal YarÄ±ÅŸma” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasÄ±nda Ä°stanbul’da ikinci kez “Ulusal YarÄ±ÅŸma” ödülleri verecek. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 20:42

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