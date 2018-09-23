Instagram 'repostâ€™u resmen destekleyecek

Instagram, baÅŸka bir kullanÄ±cÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸma ve gÃ¶nderi planlama Ã¶zelliklerini getiren bir gÃ¼ncelleme yayÄ±nlamaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Instagram, yÄ±llardÄ±r üçüncü parti uygulamalarÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bir özelliÄŸi doÄŸrudan kendi sunmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Instagram Repost adÄ±nÄ± taÅŸÄ±masÄ± beklenen ve ayrÄ± olarak yayÄ±nlanacak uygulama ile kullanÄ±cÄ±larÄ±n, ücretli uygulamalara yönelmesine gerek kalmayacak.

KullanÄ±cÄ±larÄ±n birçoÄŸu Twitter’da olduÄŸu gibi Instagram’da da fotoÄŸraflarÄ± yeri geldiÄŸinde ‘Repost’ etmek istiyor.

DiÄŸer bir deyiÅŸle paylaÅŸÄ±lan bir fotoÄŸrafÄ± ‘imzalÄ±’ bir ÅŸekilde kendi hesabÄ±ndan hÄ±zlÄ±ca paylaÅŸmayÄ± arzu ediyor. Ancak Instagram bugüne kadar bu desteÄŸi kullanÄ±cÄ±larÄ±na hiç sunmamÄ±ÅŸtÄ±. Üçüncü parti yazÄ±lÄ±mlar sayesinde kullanÄ±labilen Instagram repost özelliÄŸi, baÅŸka bir hesaptan paylaÅŸÄ±lan bir içeriÄŸi direkt olarak kendi hesabÄ±nÄ±zdan paylaÅŸmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor.

Åžirket, uygulamanÄ±n bu özelliÄŸinin testleri kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda.

Öncelikli olarak onaylÄ± beta ve iÅŸletme hesaplarÄ±na daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± muhtemel olan bu güncellemeye ek olarak, baÅŸka özellikler de test altÄ±nda. Test edilen özelliklerin baÅŸÄ±nda, zamanlanmÄ±ÅŸ paylaÅŸÄ±m geliyor.

Bu özellik aktif hale geldiÄŸinde, tÄ±pkÄ± Facebook’ta olduÄŸu gibi Instagram’da da bir gönderiyi zamanlamak ve istenen gün ve saate yayÄ±nlamak mümkün olacak. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Ä°nstagram'da da 'mavi tik' alÄ±nabilecek

Instagram'a IGTV ile 1 saate kadar video Ã¶zelliÄŸi geldi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 20:31

www.evrensel.net