AtaÅŸehir Belediyesi iÅŸÃ§ileri panelde buluÅŸtu

AtaÅŸehir Belediyesi iÅŸÃ§ileri, Evrensel YazarÄ± Dr. Murat Ã–zveri ve Sendika UzmanÄ± Kamil Kartalâ€™Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla sendikal mÃ¼cadele konulu panel dÃ¼zenledi.

AtaÅŸehir Belediye iÅŸçileri sendikal mücadele ve örgütlenme üzerine Evrensel YazarÄ± Avukat Dr. Murat Özveri ve Sendika UzmanÄ± Kamil Kartal’Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla panel gerçekleÅŸtirdi. KonuÅŸmacÄ±larÄ±n iÅŸçilerin sorularÄ±nÄ± cevaplayÄ±p çözüm önerileri getirdiÄŸi panel yaklaÅŸÄ±k 3 saat sürdü.

Öte yandan DireniÅŸte olan Cargill iÅŸçileri dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± göndererek paneli selamladÄ±.

Panel açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda AtaÅŸehir Belediye iÅŸçileri tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan metin okundu. Metinde “6 aydÄ±r yan yana gelerek ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirlemeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Kültürlerimiz, yaÅŸÄ±mÄ±z, inançlarÄ±mÄ±z farklÄ± ama sorunlarÄ±mÄ±z aynÄ±. AynÄ± sÄ±nÄ±fÄ±n insanlarÄ±yÄ±z. HavaalanÄ±nda direnen iÅŸçilerle aynÄ± sÄ±nÄ±ftayÄ±z, güzellik ürünleri üreten Flormar iÅŸçileriyle aynÄ± taraftayÄ±z, emeÄŸi için direnen Cargill iÅŸçilerinin tarafÄ±ndayÄ±z. Bütün iÅŸçilerin dayanÄ±ÅŸma içinde yaÅŸamasÄ± gerektiÄŸini savunuyoruz. KHK ile birçok iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±kardÄ±lar. Bunun için mücadele ediyoruz. TaÅŸeron bitmedi aksine yasallaÅŸtÄ±. Ä°nsani taleplerimiz var” denildi.

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu AtaÅŸehir Belediyesinde sendikal örgütlülüÄŸün ilerletilmesi gerektiÄŸi vurgulanan metinde, “SendikayÄ± bilmeyen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Temsilcilerimizle iletiÅŸime geçmekte zorlandÄ±k. SendikamÄ±zda böyle tavÄ±rlar görmek bizi çok üzüyor. UmarÄ±z bundan sonra kol kola olabiliriz” denildi.

Ä°ÅŸçilerden tarafÄ±ndan cevabÄ± en çok merak edilen ise “TaÅŸeron iÅŸçiler olarak ‘taÅŸeron’ iken hakkÄ±mÄ±zÄ± biliyorduk. Kadroya geçtik, haklarÄ±mÄ±z ne oldu?” sorusuydu.

Soruyu yanÄ±tlayan Avukat Dr. Murat Özveri, “Hiçbir ÅŸey deÄŸiÅŸmedi. Ä°ÅŸçilerin kafasÄ±ndaki kadroyla, sistemi kuranlarÄ±n kafasÄ±ndaki kadro aynÄ± deÄŸildi. Sosyal haklar, statü, ücretler anlamÄ±nda taÅŸeron sistemi deÅŸifre olduÄŸu için ‘kadrolu taÅŸeron sistemi’ yarattÄ±lar. Halbuki yargÄ± sorunu çözmüÅŸtü. Sorun kimin iÅŸçisi olduÄŸunuzdu. Ä°ÅŸverenin kamu olmasÄ± sorunu çözer diye düÅŸündünüz. Ä°ÅŸvereniniz kamu olsun diye haklarÄ±nÄ±zdan feragat etmeniz istendi. Ücretiniz aynÄ± kaldÄ±. Ä°ÅŸ güvencesi hâlâ yok. Ä°lave tediye dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir ÅŸey vermediler” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 20:12

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