'TÃ¼rkiye 2019â€™un ilk yarÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼mede eksiyi gÃ¶rebilir'

Prof. Dr. YaÅŸar Uysal, '2001 krizinde vatandaÅŸÄ±n kredileri ve kredi kartÄ± borÃ§larÄ±nÄ±n toplamÄ± yaklaÅŸÄ±k 4 milyar liraydÄ±. Åžimdi 520 milyar lira' dedi.

Ege Mobilya KaÄŸÄ±t ve Orman Ürünleri Ä°hracatçÄ±larÄ± BirliÄŸi tarafÄ±ndan düzenlenen “Küresel Ekonomik GeliÅŸmelerin Türkiye Ekonomisine Etkileri” baÅŸlÄ±klÄ± seminerde konuÅŸan Dokuz Eylül Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. YaÅŸar Uysal, Türkiye ekonomisinin büyüme hÄ±zÄ±nda sert düÅŸüÅŸlerin kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸunu söyledi. Yeni Ekonomi ProgramÄ±nÄ±n da bunu kabul ettiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. YaÅŸar Uysal, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n birinci ve ikinci çeyreÄŸinde Türkiye’nin büyüme rakamlarÄ±nda eksiye düÅŸebileceÄŸi öngörüsünde bulundu.

KAYNAKLAR TÜKETÄ°ME VE Ä°NÅžAATA GÄ°TTÄ°

Prof. Dr. Uysal, Türkiye’nin 2003-2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda dünyada likidite bolluÄŸunun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dönemde Türkiye’ye gelen yabancÄ± kaynaklarÄ± verimli alanlara deÄŸil, gereÄŸinden fazla tüketime ve inÅŸaata kanalize ettiÄŸi için bu dÄ±ÅŸ kaynaklarÄ± geriye ödemeye imkan verecek geliri yaratamadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± bugün sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

ENFLASYON HEDEFÄ° VE REEL FAÄ°Z ÇELÄ°ÅžKÄ°SÄ°

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak tarafÄ±ndan açÄ±klanan Yeni Ekonomik Programda 2021 yÄ±lÄ± enflasyon hedefinin yüzde 6 açÄ±klanmasÄ±na karÅŸÄ±n Türkiye’nin kÄ±sa süre önce 10 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na yüzde 20.7 faizle borçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Uysal, “2021 yÄ±lÄ± enflasyon hedefimiz yüzde 6 ise; yüzde 21 ile neden borçlandÄ±k? Neden daha kÄ±sa vadeli borçlanÄ±p enflasyon ve faizler düÅŸtüÄŸünde vadeyi uzatmayÄ± tercih etmedik. ProgramÄ±n enflasyon hedefleri tutarsa ortalama yüzde 5 büyüyen bir ekonomi yüzde 16 düzeyindeki reel faizi nasÄ±l ödeyecek. Ne yazÄ±k ki örtülü kur hedefi, cari açÄ±k ve iÅŸsizlik baÅŸta olmak üzere Yeni Ekonomik Programdaki bazÄ± hedeflerin tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görebiliriz” diye konuÅŸtu.

YETERLÄ° DIÅž KAYNAK BULAMAYACAÄžIMIZ BÄ°R DÖNEME GÄ°RDÄ°K

“Dünya’dan ucuz ve bol dÄ±ÅŸ kaynak bulamayacaÄŸÄ±mÄ±z bir döneme girdik” deÄŸerlendirmesinde bulunan Prof. Uysal, yarÄ±nÄ± okuyarak yani gelecek bilgisi ile karar verilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. Uysal, “Türkiye 1947 yÄ±lÄ±ndan beri dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ±, 1972 yÄ±lÄ±ndan bu yana ise bütçe açÄ±ÄŸÄ± veriyor. Türkiye’nin dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geldiÄŸi düzey sürdürülebilir deÄŸil. Ä°stikrarsÄ±z büyüme, yüksek iÅŸsizlik, yüksek enflasyon, yüksek cari açÄ±k gibi sorunlar aslÄ±nda bir sonuçtur. Türkiye ekonomisinin mevcut üretim yapÄ±sÄ± yenilenemez ve yarÄ±nÄ±n ihtiyaçlarÄ±na uygun olacak ÅŸekilde dönüÅŸtürülemezse 7-8 yÄ±lda bir kriz yaÅŸamaya devam ederiz” dedi.

2001’E GÖRE KREDÄ° BORCU KATLANDI

Türkiye'devatandaÅŸlarÄ±n tüketici kredileri ve kredi kartlarÄ±ndan dolayÄ± bankalara olan borcunun 520 milyar TL’ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren Uysal, ÅŸöyle konuÅŸtu; “2001 krizinde vatandaÅŸlarÄ±n tüketici kredileri ve kredi kartÄ± borçlarÄ±nÄ±n toplamÄ± yaklaÅŸÄ±k 4 milyar liraydÄ±. Döviz kurunun artÄ±ÅŸÄ±nda en büyük rolü açÄ±k pozisyonu olan yerli giriÅŸimcilerin oynadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Zira yabancÄ±larÄ±n ülkeden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kaynak oldukça sÄ±nÄ±rlÄ±. AslÄ±nda, birçok ekonomistin de söylediÄŸi gibi, Merkez BankasÄ± Temmuz ayÄ±nda yüzde 2-3 gibi makul faiz artÄ±ÅŸÄ± yapsaydÄ± bugün dolar kuru bu düzeylere gelmeyebilirdi.” (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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