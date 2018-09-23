Hasta tutuklunun annesi: OÄŸlum Ã¶lÃ¼rse hesabÄ±nÄ± kim verecek?

Åžakran Cezaevi'nde tutulan aÄŸÄ±r hasta YÄ±lmaz Suncak'Ä±n annesi Hazal Suncak, 'Ona bir ÅŸey olursa kim hesabÄ±nÄ± verecek?' diye sordu.

Ä°zmir Åžakran 1 No’lu T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde kalan YÄ±lmaz Suncak, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi’nin (Ä°HD) aÄŸÄ±r hasta tutuklular listesinde yer almasÄ±na raÄŸmen tahliye edilmiyor. 1993 yÄ±lÄ±nda tutuklanÄ±p gözaltÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± 50 gün boyunca kötü muameleye maruz kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilen Suncak, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± aldÄ±.

26 yÄ±ldÄ±r cezaevinde tutulan Suncak, sÄ±rasÄ±yla Mardin, AÄŸrÄ±, Ceyhan, AdÄ±yaman, AydÄ±n, KÄ±rÄ±klar, Bolu, Ankara Sincan Cezaevi’nde kaldÄ±. Ä°HD’ye göre ÅŸu an Åžakran Cezaevi’nde kalan Suncak, troid kanserinden endokrinoloji bölümünde 6 ayda bir kontrollerinin yapÄ±lmasÄ± gerekirken hastaneden de randevusu olduÄŸu halde tedavisi engelleniyor. Suncak’Ä±n düzenli olarak kan ve idrar tahlilleri yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan yüz ve elleri baÅŸta olmak üzere vücudunun deÄŸiÅŸik bölgelerinde ödem oluÅŸuyor. AynÄ± zamanda astÄ±m hastasÄ± olan Suncak, hijyenik bir ortamda kalmasÄ± gerekirken, 19 kiÅŸilik odalarda kalÄ±yor.

‘NEFES ALMAKTA BÄ°LE ZORLANIYOR’

Cezaevine ziyarete giden annesi Hazal Suncak, “AslÄ±nda hastalÄ±ÄŸÄ± üst boyuta ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda, kolesterol var, gözlük numarasÄ± yüksektir. Tedavi için atÄ±lan bir adÄ±m yok. 2 ayda bir kontrole gitmesi gerekirken götürülmüyor. Ä°laçlarÄ± zaten verilmiyor, hastaneye baÅŸvuru yapÄ±lÄ±yor; ama muhatap dahi alÄ±nmÄ±yor. GörüÅŸe gittiÄŸimde oÄŸlumun her geçen gün eridiÄŸine ÅŸahit oluyorum. Her gittiÄŸimde midesinden ve boÄŸazÄ±ndan çektiÄŸi aÄŸrÄ±larÄ± görüyorum. AstÄ±mdan kaynaklÄ± nefes almakta bile zorlanÄ±yor. OÄŸlumun yaÅŸamÄ±ndan kaygÄ±lÄ±yÄ±m. Ona bir ÅŸey olursa kim hesabÄ±nÄ± verecek?” diye sordu.

Suncak, Ä°HD’ye yapÄ±lan düzenli baÅŸvurularÄ±n yanÄ± sÄ±ra oÄŸlunun durumuna dikkat çekmek amacÄ±yla CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa dilekçe yazdÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Suncak, verdikleri tüm mücadelelere raÄŸmen kendilerine bir dönüÅŸ yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. (Ä°zmir/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 18:27

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