Havayolu â€˜yerli milliâ€™, kart Ã¼creti yabancÄ±

THY, kargo terminaline giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n artÄ±k 10 dolarlÄ±k zorunlu kartla yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Türk Hava YollarÄ± (THY), AHL (Atatürk HavalimanÄ±) Kargo Terminali Mal Kabul AlanÄ± bireysel/kurumsal müÅŸteri giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n artÄ±k 10 dolar+KDV ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda alÄ±nan ‘TanÄ±tma kartÄ±’ ile yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

THY Kargo Terminali Mal Kabul AlanÄ± GiriÅŸ KartlarÄ± için gerekli belge ve ödemeyi yapan firmalara ID kartlarÄ± verildi. GiriÅŸ/çÄ±kÄ±ÅŸ iÅŸlemleri için kart uygulamasÄ± getirilmesine ise “güvenlik” gerekçe gösterildi. Bireysel/kurumsal müÅŸteriler daha önce AHL Kargo Terminaline ücretsiz giriyordu.

THY, kartlarÄ±n zayi olmasÄ± durumunda ise yeni kart çÄ±karmak için yeniden 10 dolar+KDV tutarÄ±nda ödeme yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. THY, yapÄ±lmasÄ± gereken ödemeler için özel bir bankada bulunan USD hesabÄ±na iliÅŸkin bilgileri de paylaÅŸtÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 18:27

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